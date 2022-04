Silvio Pellico se nadchl pro revolucionářské myšlení italských karbonářů, což jej přivedlo do brněnského žaláře. | foto: histouring.com

Snil o nezávislosti Itálie, svobodnějších podmínkách pro své přátele i svou tvorbu, místo toho osm let živořil v krutém vězení vzdáleném stovky kilometrů milovanému Milánu. Před pár dny uplynulo přesně 200 let od chvíle, kdy spisovatel a dramatik Silvio Pellico poprvé vkročil do brněnské pevnosti Špilberk.