Zlomový den začal nevinným vzkazem. Když se Silvie odpoledne vrátila ze školy, našla na stole papírek. Maminka ji prosila, aby na zahradě natrhala rybíz.
„Podvědomě jsem si myslela, že z něj asi chce upéct buchtu,“ vzpomíná. Nasbírala malou misku a odjela za kamarádem do Mutěnic. Ve dveřích se ještě minula s matkou. Ta ji varovala, ať se vrátí včas, protože hlásí silné bouřky.
Protijedoucí na jejich šoféra z okénka volal, ať dál rozhodně nejezdí, že sám řádění živlu unikl jen o vlásek. „Pan řidič to asi nebral úplně vážně,“ uvažuje Silvie.