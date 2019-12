Na silnicích, kde letos zemřelo dvacet lidí, se budou rovnat horizonty

Jak již MF DNES informovala, na silnicích I/53 i I/38 se kvůli tragickým událostem rýsují bezpečnostní opatření.

„Novou informací je, že v rámci rekonstrukce silnice ze Znojma do Pohořelic se budou narovnávat horizonty. To bezpečnosti provozu rozhodně prospěje. Řešili jsme i křižovatku u Bantic, která by mohla být mimoúrovňová,“ okomentoval vyjednávání znojemský poslanec David Štolpa (ANO).

Ten se už dřív domluvil s ministrem dopravy, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zadá kontrolu rizikových míst v okrese. Podle Štolpy mohou být výsledky známy v únoru.

„Dohodli jsme se, že audit rozšíříme pro silnici I/38 taky v Kraji Vysočina, což se pozitivně dotkne třeba i Znojmáků mířících autem do Prahy,“ dodává poslanec.

Po vlastní linii jedná o I/38 i znojemský starosta Jan Grois. U kritických míst už je dohodnuté lepší vyznačení omezení rychlosti a prodloužení plné čáry, aby se předjíždělo jen na opravdu bezpečných místech.

Další jednání se starosty, dopravní policií a krajem se konalo v pondělí. „Dohodli jsme se, že na vjezdy do obcí se namalují optické psychologické brzdy a vzniknou přechody tam, kde chybí. Budou následovat i další opatření,“ přislíbil starosta.

Pomoci má i měření rychlosti

Zklidnit neukázněné řidiče chce radnice také úsekovým měřením na hlavních tazích v příměstských částech v Kasárnách, Načeraticích a Oblekovicích. Než se podaří namontovat a spustit pevné radary, budou strážníci měřit takzvaně automatizovaně. Tedy bez toho, aby museli auta zastavovat.

Městská policie může rychlost měřit mobilním radarem na místech schválených dopravní policií.

„Postavíme kameru na určené místo, ta následně všechna projíždějící auta zaeviduje. Pokud jede řidič moc rychle, přestupek si kamera zapamatuje a následně vše přehrajeme do systému. Ten obsluhuje odbor dopravy, který do dvou až tří týdnů pokutu provozovateli vozidla odešle,“ vysvětluje ředitel znojemské městské policie Ivan Budín.

Strážníci ovšem u silnic nestojí celý den, ale jen několik hodin. Celodenní monitorování dopravy bude možné až s pevnými radary.