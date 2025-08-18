Ze severu do Brna raději vlakem. Motoristy na hlavních tazích brzdí kyvadlový provoz

Marek Osouch
  5:18
Kdo se teď vydá po hlavním tahu od Svitav na Brno, narazí u obce Závist na Blanensku na mobilní semafory. Někoho možná napadne omezení objet přes nedalekou Černou Horu, jenže ho opět zastaví světla provizorně řídící kyvadlový provoz. A v tomto týdnu se signalizace usměrňující dopravu objeví i na silnici z Blanska do Lipůvky, třetí větší cestě ze severu regionu do Brna.
Provoz na hlavním tahu od Svitav do Brna je u obce Závist na Blanensku omezený, kyvadlově jej řídí semafor. Důvodem je příprava na hlavní akci, a to výstavbu stoupacího pruhu v tamním kopci. Stavět se má příští rok, kdy bude opět průjezd úsekem omezen.

Téměř to vypadá, jako by se chtělo krajské město opevnit před nájezdy válečníků ze severu jako ve známém seriálu Hra o trůny. Jde nicméně o výsledek souběhu oprav tří silnic.

Jedna z nich – ta přes Černou Horu – už měla být přitom podle původních plánů do konce minulého týdne v obou směrech průjezdná. „Stavbaři dělají vše pro to, aby byly práce hotové,“ uvedla černohorská starostka Petra Švancarová (nez.).

Jenže při pohledu na rozkopanou vozovku kvůli opravě kanalizace a vodovodu se příliš nedá předpokládat, že by se tudy už od tohoto týdne mohlo jezdit bez semaforu. Starostka přiznává, že se na stavbě vyskytla řada komplikací, s nimiž nikdo nepočítal, kvůli čemuž se musely práce přerušovat a postup měnit „za pochodu“.

Do neděle mělo být podle původních plánů hotovo i kvůli souběhu s jinými stavbami, zejména startující rekonstrukcí silnice mezi Lipůvkou a Šebrovem, kde je už dlouhé roky tříkilometrová část silnice stále rozbitá. Další úseky mají opravu za sebou z minulých let. „Stavba bude kvůli délce rozčleněna do více etap a po celou dobu s omezením průjezdná,“ sdělil šéf Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Průjezd bude zajištěn ve většině etap právě kyvadlově se semafory. „Objízdná trasa na začátku stavby v okolí Lipůvky bude částečně vedena stavbou a částečně po místních komunikacích,“ doplnil Hanák.

Pokud by auta nejela přes ulice Lipůvky nebo se zavřel celý úsek, hrozilo by, že kolony od semaforu zablokují i provoz na hlavním tahu mezi Brnem a Svitavami. Křižovatka v Lipůvce společně s nedalekou u Kuřimi jsou totiž na trase velkým špuntem, jenž v odpolední špičce běžně zpomaluje provoz už od výjezdu z Brna.

Zkrácení oprav hatí komplikace na stavbě

Ostatně autobusové linky tu mají v jízdním řádu speciální minuty navíc, aby nenabíraly ještě větší zpoždění. Přes semafory u Závisti dnes autobusy běžně jezdí a úpravy jízdního řádu se nechystají ani s omezením spojení přes Šebrov. „U Závisti sice vzniká zpoždění, ale je to velmi nahodilé a ani není nijak markantní,“ uvedl Květoslav Havlík, mluvčí krajské společnosti Kordis, jež koordinuje veřejnou dopravu v regionu.

Na dálnici D2 u Hustopečí se chystá nový most

S omezením musejí šoféři počítat rovněž na jih od Brna na dálnici D2. Tamní most u Hustopečí na Břeclavsku je ve špatném stavu a zatéká do něj, jeho konstrukci tak musejí silničáři nahradit úplně novou.

Se stavebními pracemi začnou také v pondělí 18. srpna, kvůli čemuž se provoz na dálnici zúží, motoristům se uzavřou rychlé levé jízdní pruhy. S omezením musejí počítat i auta jedoucí pod dálnicí, kde bude provoz z Hustopečí a od Kurdějova řídit semafor.

V době hlavních demoličních prací během víkendu 6. a 7. září bude průjezd kompletně uzavřen, místním nezbude než jet přes okolní vesnice po objízdné trase dlouhé více než dvacet kilometrů. Omezení by mělo skončit v polovině listopadu.

Část řidičů navíc nejspíš cestu přes Blansko využívala, aby se vyhnula koloně u semaforu na hlavním tahu mezi Brnem a Svitavami, který provoz dál zpomaluje. S omezením u zmíněné Závisti se tady musejí lidé potýkat od začátku prázdnin a ještě nějakou dobu zde kyvadlový provoz potrvá. Nedávno přitom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slibovalo, že se podařilo práce uspíšit. Už minulý týden se mělo jezdit i uzavřenou částí, jenže vše je zase jinak.

„Avizované měsíční zkrácení zřejmě nedovolí komplikace při konstrukci vyztužené zemní desky. Původně plánovaný termín dokončení akce v polovině září by však neměl být ohrožen,“ vysvětlila za ŘSD Lucie Trubelíková.

Důvodem těchto úprav u Závisti je příprava na hlavní akci, a to výstavbu stoupacího pruhu v tamním kopci. Stavět se má příští rok, kdy bude opět průjezd úsekem omezen. Osobní auta chce ŘSD vyhnat na užší cesty přes vesnice v okolí, kyvadlově bude průjezd povolen jen kamionům a dalším těžkým vozům.

„Omezení potrvá zhruba osm měsíců,“ dodala Trubelíková s tím, že navazovat bude i přeložka silnice poblíž Černé Hory. V tomto případě by mělo omezení být jen na pár týdnů.

Pro cesty ze severu regionu do krajského města a okolí tak bude nejlepší v následujících týdnech využít vlak, který ve špičkách jezdí z Blanska zhruba každých patnáct minut. Spojení po železnici ostatně někteří preferovali ještě před omezeními na hlavním tahu, protože autobusy nabíraly dlouhá zpoždění, kvůli čemuž dojíždějící přicházeli pozdě do práce nebo do školy.

Za rakovinu mohou i mikroplasty, téměř půlce nádorů lze předcházet, říká onkolog

S rakovinou bojuje stále více i mladých Čechů. Podle onkologa Michala Eida z Fakultní nemocnice Brno to souvisí nejen s genetickými předpoklady a stylem života, ale i s rozšířením mikroplastů a...

15. srpna 2025  11:47

Obří razie v bitcoinové kauze. Jiřikovský chtěl utéct, schovával se na střeše

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve čtvrtek večer na svém webu uvedlo, že policie zasahovala v bitcoinové kauze, zajistila osoby a věci. Praní špinavých peněz a nakládání s drogami policejní...

14. srpna 2025  23:46,  aktualizováno  15.8 11:38

