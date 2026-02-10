Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Marek Osouch
  12:25
Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou krátery. Navíc záplaty, kterými se je cestáři snaží opravit, jsou pouze provizorní a vydrží jen krátce.

S autem musí řidiči v některých úsecích jet velmi opatrně. Vyhnout se dírám je kolikrát nemožné, a to i v případě těch velkých.

„Situace je o mnoho horší, než jaká byla v posledních letech. Takto rozbité nebyly silnice snad sedm let,“ líčí Monika Švehlová, mluvčí krajských silničářů, kteří mají na starosti nejvíc kilometrů cest v regionu.

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
9 fotografií

Švehlová tvrdí, že pro stav silnic jsou velmi nepříznivé teploty kolem nuly, kdy jeden den voda roztaje a nateče do sebemenších puklin v asfaltu. S poklesem teplot pak uvnitř zmrzne a vozovku tím pádem led o větším objemu ihned trhá.

Toto vysvětlení používají zástupci Jihomoravského kraje v posledních letech celkem pravidelně, mluvčí silničářů ovšem zdůrazňuje, že letos je stav opravdu velmi špatný.

Další negativní vliv podle ní představují kamiony a další auta, která se snaží objet kolony na dálnici, například kvůli přestavbě křížení D1 a D2 u Brna. Jednou z takových „zkratek“ je sjezd u Ostrovačic na Brněnsku, odkud se mohou řidiči vydat směrem na Veverskou Bítýšku, kde jsou úseky s opravdu hlubokými dírami.

Silnice mezi Ostrovačicemi a Veverskou Bítýškou je plná výtluků.

Silnice mezi Ostrovačicemi a Veverskou Bítýškou je plná výtluků.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Když naši pracovníci neudržují sjízdnost silnic odhrnováním sněhu nebo posypem, snaží se nějak zapravit alespoň ty nejhorší výtluky. V tuto chvíli ale mohou používat jen studenou směs, protože obalovny budou v provozu až v březnu,“ přibližuje Švehlová s tím, že značný problém je i v Moravském krasu nebo Bílých Karpatech, kde silničáři nemohou kvůli ochraně krajiny používat k posypu sůl.

Přesné náklady na opravy zatím nedokáže odhadnout, známé budou až někdy v dubnu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které se stará o hlavní tahy v kraji, však už nyní počítá s tím, že za opravy zaplatí více. „Letos je podstatně větší počet mrazivých dní,“ podotýká za ŘSD Lucie Trubelíková s tím, že předcházet výtlukům je velmi složité, protože mohou vznikat prakticky kdykoliv.

Podobně s vyššími výdaji za provizorní záplaty počítá i městská společnost Brněnské komunikace, která se stará o ulice v Brně. Ta hovoří o „enormním počtu“ výtluků z posledních týdnů, které se snaží alespoň krátkodobě zapravit.

Jsou letošní zimu silnice ve zvlášť špatném stavu?

celkem hlasů: 196
Vstoupit do diskuse (24 příspěvků)

Nejčtenější

Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče.

Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...

Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet

Velkoryse pojatá vstupní hala nového brněnského nádraží. Přes průhledné sklo...

Mračna, která už se stahovala nad přesunem brněnského hlavního nádraží k řece Svratce, se rozplynula. Po přepracování státního rozpočtu novou vládou Andreje Babiše (ANO) totiž železničáři oznámili,...

Vize se rozplynula. Futuristická čtvrť v Brně nebude, místo ní postaví školu

Návrhy chytré brněnské čtvrti Špitálka slibovaly místo se spoustou zeleně či...

Domy se zelení či sportovišti na střechách plánovalo Brno téměř deset let v dnešní západní části teplárenského komplexu na Špitálce. Dokonce se ve vizualizacích počítalo s využitím chladicí věže jako...

Ukrajinec a Ruska na jedné lodi. Ve výboru menšin oba hájili Okamuru

Tomio Okamura (2. února 2026)

Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se dostal i na jednání jindy spíš nenápadného výboru pro národnostní menšiny v Brně. Jeho výroky vzbudily velkou debatu,...

Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Potomci významného brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu ve výši jednoho milionu korun za nalezení ztracené sochy, která zmizela z vily v ulici Hlinky 132 v Pisárkách....

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

10. února 2026  12:25

V Brně likvidují zbylých 280 tun německého odpadu, denně má odjet jeden kamion

Z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích začala najatá firma odvážet...

Najatá firma začala v úterý z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet zbylou část odpadu zpět do Německa. Jde o více než 280 tun materiálu, který tam navezla německá firma Roth...

10. února 2026  11:18

Nová naděje pro kino Scala. Statiku zajistí Brno, sál bude připraven za dva roky

Brněnské univerzitní kino Scala funguje kvůli problémům se statikou budovy, v...

Provizorní sál na chodbě, živo zejména jen díky baru. V takové podobě teď kvůli narušené statice budovy funguje brněnské Univerzitní kino Scala. Už za dva roky by se však všichni příznivci mohli...

10. února 2026  5:16

OBRAZEM: Obří kyvadlo s 60 kilogramy krystalů. Návrhář Černý vystavuje v Brně

V Moravské galerii v Brně se koná nová výstava Flow State módního návrháře Jana...

Masivní třpytivé kyvadlo je výraznou součástí nové výstavy Flow State módního návrháře Jana Černého v Moravské galerii v Brně. Pomalu se houpe na šestnáctimetrovém závěsu až od stropu světlíku a...

9. února 2026  16:42

Brněnská zoo přišla o medvědici Kamčatku, její stav se dlouhodobě zhoršoval

Medvědice Kamčatka dožije v klidu v zázemí brněnské zoo. Dlouhodobě se potýká s...

V brněnské zoo zemřela medvědice Kamčatka. Vedení zahrady ji nechalo minulý týden nadobro uspat kvůli špatnému zdravotního stavu. Dlouhodobě se potýkala s problémy pohybového aparátu. Dožila se 33...

9. února 2026  14:40

Menšík koktal, zlobil a geniálně improvizoval. Byl neposedné dítě, líčí znalec

Premium
Kniha Davida Lišky Vladimír Menšík. Život, film, divadlo odhaluje nečekané...

Jeho jméno je synonymem pro televizní a filmovou zábavu. Pořady s hercem Vladimírem Menšíkem dodnes baví. I proto každá kniha o jeho životě vyvolá pozornost. Velkou zásluhou Davida Lišky, autora...

9. února 2026

Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Potomci významného brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu ve výši jednoho milionu korun za nalezení ztracené sochy, která zmizela z vily v ulici Hlinky 132 v Pisárkách....

9. února 2026  12:07

RECENZE: Stačí nostalgie Bolka Polívky jako omluva za řídké představení?

Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu

Divadlo Bolka Polívky má na repertoáru další autorskou inscenaci svého principála nazvanou Anděl v lihu, která těží z Polívkových vzpomínek a historek. A kterým nejlépe rozumějí a také je patrně...

9. února 2026  8:36

Solární plány Brna zachraňují městské teplárny. Ztrátový podnik řeší, co dál

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Zaplnit střechy městských budov solárními panely dostala za úkol už před čtyřmi roky k tomuto účelu založená nová městská firma Sako Brno Solar. Jenže plán se jí příliš nedaří, má dluhy, rozjeté...

9. února 2026  6:16

Brno - Ostrava 2:0. KP se pomstilo za pohárové finále, Žabiny naplnily roli

Eliška Žílová z KP Brno u míče v zápase s SBŠ Ostrava

Basketbalistky KP Brno porazily v 17. ligovém kole SBŠ Ostrava 84:70 a po týdnu oplatily soupeři porážku z finále Českého poháru (81:87). V nejvyšší domácí soutěži se staly teprve druhým týmem po...

8. února 2026  14:22,  aktualizováno  20:51

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Psi ve městě mívají paradoxně lepší život než ti na vesnici, říká odborník

Miroslav Valentin se věnuje výcviku a chování psů. Velký problém vidí v tom, že...

Češi jsou národem pejskařů, mnozí však svým miláčkům někdy škodí, aniž by si to uvědomovali. Své o tom ví Miroslav Valentin, který psům zasvětil téměř čtyřicet let. Se sportovní kynologií, jež mu...

8. února 2026  14:03

Lovci ovládli těsný souboj před kvízovými matadory, nezastavilo je ani přísloví

Velkou pozornost na brněnském Kvíz Open poutal tým iMumlynáti, jehož součástí...

Hned od začátku je v prostředí brněnské Bobyhall slyšet velký šum daný přítomností téměř tisícovky lidí, ale také něco na první pohled neviditelného. Pekelné soustředění, jak mozkové závity pracují...

8. února 2026  12:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.