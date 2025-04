VIDEO: Silničáři ukázali šachtu, kde začnou s odstřely pro budoucí tunel v Brně

Posledních pár týdnů zbývá do okamžiku, než dělníci začnou s odstřely plánované průzkumné štoly jakožto základu budoucí tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Vstupní šachta už je takřka hotová,...

V sobotu zasahovaly záchranné složky u propasti Macocha v Moravském krasu kvůli pádu ženy, která na místě však svým zraněním podlehla. Podle informací Krimi zpráv na CNN Prima NEWS by mělo jít o...

Basketbalistky KP TANY Brno vykročily úspěšně za obhajobou ligového bronzu. Chomutov porazily 82:64, poté co dominovaly v prvním poločase a měly po něm náskok 22 bodů (46:24). Série na tři vítězství...

Série play off na čtyři vítězná utkání. Tradice, která se v české hokejové extralize napevno usadila od roku 2003. Do těch nejvyrovnanějších bojů s sebou navíc přinesla nervy drásající podívanou....

Knižní příběhy, vydávané v sérii Romantické útěky, zasazuje britská spisovatelka Julie Caplinová do atraktivních metropolí po celém světě. Čtenáře a čtenářky již tato milovnice cestování a dobrého...

Náš dnešní mašinfíra Dominik nás proveze malebnou jižní Moravou v čase vinobraní. Krokodýlem M286.1032 spolku Hrbatá Máňa vyrazíme z Hrušovan nad Jevišovkou a po historické trase StEG dojedeme do...

Neznalost rodičů ohledně správné stravy, jídlo ve spěchu, nedostatek spánku nebo minimum společného stolování. To jsou faktory, které u dětí přispívají k nezdravému nabírání váhy. Aktuálně trpí v...

Fanoušci hokejistů Komety Brno se v sobotu probudili do víkendu, před nímž doufali, že si ho nebudou muset řídit podle semifinále extraligy. Omyl, po páteční prohře v domácí šesté partii se Spartou...

Zvládli jsme to bezpečně, cení si Řepík. Teď musíme vyndat áčkový zápas

Takhle nějak si to představoval. Michal Řepík pomohl vrátit semifinálovou sérii hokejové extraligy z Brna do Prahy k sedmému zápasu. Sparťané uspěli na ledě Komety 3:0 a vcelku obtížně hledali, co se...