Bystrc bude odříznutá od Brna, silničáři na pět měsíců zavřou most

Objízdné trasy kvůli opravě mostu přes Žabovřeskou Z Bystrce do Králova Pole: Pro osobní auta je objízdná trasa vedena po Veslařské ulici na Hlavní v Komíně a poté po Štursově k Hradecké či Horově. Nákladní auta nad 6,5 tuny pojedou přes Bystrc, Starou dálnici a Kohoutovice do Pisárek, kde se napojí na Žabovřeskou ulici.

Nákladní auta nad 6,5 tuny pojedou přes Bystrc, Starou dálnici a Kohoutovice do Pisárek, kde se napojí na Žabovřeskou ulici. Z Králova Pole směr Bystrc: Bez komplikací pro všechna auta.

Z Pisárek směr Bystrc: Všechna auta projedou odbočku na Bystrc do Královopolského tunelu, za ním se otočí na kruhovém objezdu a stejnou cestou pojedou zpět, kde odbočí do Bystrce.

Z Bystrce do Pisárek: Bez problémů, alespoň prozatím. Je totiž možné, že i tato odbočka se na prázdniny uzavře.