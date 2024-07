Šikana a sebevražda žáka. Škola to neřeší, tak odcházíme, zlobí se kantoři

Posměšky, drobné krádeže, násilné chování v hodinách i o přestávkách, ústrky. Šikana mezi dětmi na Základní škole Kotlářská v Brně je podle tamních učitelů dlouhodobý problém. Skupina nejstarších dětí z tříd devátého a osmého ročníku si dovolovala i na učitele. Podle kantorů však vedení školy situaci neřeší, a to ani poté, co si jeden z deváťáků vzal život.

O konfliktech na škole a odchodu většiny učitelského sboru jako první informovaly Novinky.cz. Redakce iDNES.cz záležitost také zmapovala a s učiteli i rodiči žáků je v kontaktu, nyní tak přináší další informace a svědectví.

Školu kvůli sporům opouští hned osm třídních učitelů, další čtyři kantoři bez třídnictví a dvě asistentky pedagoga, což je asi 80 procent sboru.

Jeden z odcházejících učitelů poukazuje na to, že ačkoli zaměstnanci školy neměli o dlouhodobé a šikaně a její intenzitě ani ponětí, nejbližší kamarádi zemřelého chlapce si všímali, že se proměňuje.

„Jeho kamarádi si všimli fyzických změn. Hlavně, že hodně zhubl. Ve zprávách jim pak dokonce naznačil, že by si mohl něco udělat. Asi tři měsíce předtím, než si chlapec vzal život, šli za zástupkyní ředitele, která je zároveň na škole výchovnou poradkyní. Informovali ji o šikaně od ostatních a říkali, že mají o chlapce strach. Ale ta je odmítla. Jak se mi až nedávno svěřili, prý se slovy, že jde o klučičí věci, které si musí vyřešit mezi sebou,“ popsal pro iDNES.cz učitel, jehož jméno redakce zná, ale zveřejňovat jej nebude.

Ředitel ZŠ Kotlářská Libor Zřídkaveselý okolnosti sebevraždy žáka, k níž došlo mimo školu, vzhledem ke stále probíhajícímu policejnímu vyšetřování podle svých slov komentovat nemůže. „Ale mohu říct, že z pozice školy jsme neměli informace, které by vedly k tomu, abychom tomuto neštěstí mohli jakkoliv zabránit,“ uvedl.

Ředitel se škole téměř nevěnuje, tvrdí kantor. Podpásovka, reaguje Zřídkaveselý

Kantoři si stěžují, že když chtěli se Zřídkaveselým zjištění o šikaně řešit a zajistit pro děti po tragédii potřebnou psychologickou podporu, odmítl je.

„Problém naší školy je ten, že fakticky nemáme ředitele. Ačkoli je Libor Zřídkaveselý ve funkci asi dvě dekády, škole se téměř nevěnuje. Jeho životní vášní je orientační běh, kterým žije. Budovu školy využívá jako skladiště sportovního náčiní, většinu své agendy převádí na své dvě zástupkyně. A problémové chování žáků řeší velmi nestandardně,“ poukázal další z kantorů, který v září začne po letech na ZŠ Kotlářská učit na jiné brněnské škole.

„Samotnou sebevraždu našeho žáka nechtěl (ředitel) na pedagogických poradách probírat. Prý proto, že k ní nedošlo přímo ve škole, a tak to není školní záležitost,“ tvrdí učitel s tím, že spolužáci zemřelého neabsolvovali ani žádné psychologické a výchovné programy.

Zřídkaveselý tvrzení, že se škole dostatečně nevěnuje, rezolutně odmítá. „Považuji to za nehoráznou podpásovku. Žiju dvěma věcmi, školou a orientačním během. Ale školu jsem nikdy neošidil, svému koníčku se věnuji až po práci,“ ujistil.

Kantoři poukazují také na případ kyberšikany z únorového lyžařského výcviku, kde trojice žáků devátého ročníku natáčela jiného chlapce na toaletách a vyhrožovala, že toto video zveřejní. Ředitel si následně pro výtečníky přijel a s učiteli odmítl cokoliv řešit. Podle nich pak hříšníky takzvaně přikryl.

„Body, podle nichž se posuzuje známka z chování, přesunul těmto deváťákům na druhé pololetí, takže v lednu měli z chování jedničku, i když dosahovali na dvojku. A nepromítlo se jim to tedy do přihlašování na střední školy,“ vysvětlil učitel.

Problém mezi třídou a učitelem

Podle Zřídkaveselého však šlo v tomto případě o ojedinělý výrazný exces této trojice žáků na konci prvního pololetí a dvojku z chování jim podle interních pravidel školy udělit nemohl. Zároveň odmítá, že by chování dětí na škole překračovalo únosnou mez.

„Byly tu problémy mezi některými učiteli a jednou devátou třídou, to ano. Ale ne všichni učitelé s touto třídou potíže měli a ani já jsem při zvýšeném dozoru nezaznamenal nic, co by bylo takzvaně přes čáru,“ tvrdí.

Další z incidentů se uskutečnil na samém konci školního roku, kdy byly zdemolovány záchody ve dvou patrech školy. Ředitel ovšem namítá, že v tomto případě nešlo o žáky zmíněné problémové třídy, kteří v té době byli ve své třídě. Poškozené dveře na záchodech navíc podle něj stejně byly určeny k vyhození.

Na atmosféře ve škole se v jeho očích negativně projevila sebevražda ze začátku roku. Poznamenal však, že mezi odcházejícími učiteli jsou i tací, kterým ze svého rozhodnutí neprodloužil smlouvu, případně se rozhodli změnit bydliště.

Učitelka, které vedení školy ukončilo smlouvu a taktéž na ZŠ Kotlářská k červenci končí, upozornila i na podivný přístup České školní inspekce. „V únoru, tedy krátce po tragédii, jsme inspekci kontaktovali. Chtěli jsme, aby do školy přišla a vše prošetřila. Jenže například z prvotního podání podnětu nemáme dosud ani po opakovaných žádostech zápis a inspektoři přišli do školy až v červnu,“ poukazuje učitelka.

„Dostali jsme dva podněty k šetření. Jeden se týkal nevhodného chování žáků vůči jiným žákům, ale nešlo přímo o šikanu, protože tam nebyla jedna oběť s takovýmto opakovaným chováním. Druhý se týkal kyberšikany, tedy natáčení v choulostivé situaci. Oba podněty jsme shledali jako důvodné, tedy se skutečně staly. Škola tak bude muset zintenzivnit program prevence šikany a škodlivého chování, přímo ve třídách pak zákonnými postupy jednání agresorů zmírnit,“ informoval náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Sebevraždu žáka vyšetřují policisté. Vzhledem k okolnostem a faktu, že šlo o nezletilého, však neposkytují žádné bližší informace.

Rodiče přehlašují děti na jiné školy

Někteří rodiče, kteří mají na Kotlářské děti, se nyní bojí. Agresoři jsou podle nich nejen z odcházející deváté třídy, ale také z osmé, takže podle nich existuje předpoklad, že budou v šikaně pokračovat. Ze tříd tak odhlašují své děti a posílají je na jiné školy. Rodiče těch, kteří zůstali, se zase obávají, kdo bude jejich potomky učit.

Ředitel Zřídkaveselý je nedávno e-mailem informoval, že náhradu za končící pedagogy má.

„Učitelů, kteří odcházejí, je opravdu hodně. Dostal se k nám seznam nových učitelů, část z nich jsou teprve začínající kantoři. A třeba moje dítě čeká osmá třída, což je kritický rok pro hodnocení do přihlášek na střední školu,“ sdělila redakci iDNES.cz jedna z matek.

Žena je zároveň jedním z rodičů, kteří sepsali otevřený dopis řediteli. „Chtěli jsme pana ředitele slušně požádat, aby šikanu a další problémy na škole řešil, aby nám vysvětlil, co se děje. A zjistit, jak to na škole bude pokračovat dál. Jenže při podepisování dopisu jedním z rodičů, které se odehrávalo přímo ve školní budově, ředitel dopis zabavil. Zároveň pohrozil učiteli, který události oznamoval školní inspekci, že pokud jeho ‚provokace‘ neustanou, neumožní mu dokončit školní rok s jeho třídou,“ zmínila žena.

Spolu s dalšími rodiči se v pondělí chystá na schůzku s místostarostou městské části Brno-střed, která je zřizovatelem školy.

Paradoxní je, že ZŠ Kotlářská je takzvanou fakultní školou. To znamená, že začínající učitelé si tam zkoušejí výuku, někteří pak na škole dál pokračují jako běžní zaměstnanci.

A právě i učitelé zde byli podle svých slov čas od času terčem ataků ze strany dětí. Jeden si stěžoval na zesměšňování v hodině tělocviku, dalšího na chodbě trefili těsně nad oko z „flusačky“. Děti také údajně na kantory nastražily pasti v podobě rozlitého nápoje či dokonce ředidla na židli.