Strčil do něj bratranec, popírá Slovák, že shodil turistu z hradeb Špilberku

Obžalovaný při soudním líčení svou vinu popřel. Podle něj do muže strčil jeho bratranec, se kterým se ocitl na Špilberku v blízkosti hradeb.

„Seděl na zídce, měl nohy překřížené, s někým telefonoval. Navázal jsem s ním anglicky kontakt. Říkal mi, že mluví s přítelkyní,“ řekl dnes u soudu obžalovaný. On i bratranec byli v tu dobu už značně posilněni alkoholem.

K německému turistovi podle svých slov společně přistoupili, on ale naznačil, že při telefonátu nechce být rušený. „Někdo navrhoval, abychom si plácli, tak jsme si plácli. Pak jsme od něj poodstoupili a on ukázal gesto, abychom byli tiše, přiložil si ukazováček na ústa. Můj bratranec k němu ale přistoupil a velmi rychlým pohybem do něho strčil,“ vypověděl Madarász.

Podle žalobce Ivana Hrazdiry turista na zídce telefonoval se svými rodiči. Obžalovaný na muže anglicky vykřikl, že ho zabije. Když od nich poté odvrátil pohled, ještě navíc dodal, ať neskáče, že to nemá smysl.

„Přistoupil k poškozenému a v úmyslu shodit ho ze zídky s vědomím, že pod poškozeným je hluboký sráz, do jeho horní poloviny těla oběma rukama intenzivně, velmi rychle a nečekaně strčil. Došlo tím k nekontrolovanému pádu poškozeného z výšky 6,15 metru s dopadem na hliněnou zem,“ uvedl Hrazdira.

Madarász ale tvrdí, že nevěděl o tom, že je tam hluboký sráz. Myslel si, že to byl nějaký „fór“ a muž jen „zapadl“ za zeď na zem, zničil si telefon a třeba si udělal něco s kotníkem. Z místa společně s bratrancem utekli, že se báli pomsty kvůli rozbitému mobilu.

Bratranec, který podle obžalovaného chce vzít nyní vinu na sebe, údajně o kus dál maďarsky řekl, že to byl „sprostý Germán“. „Bratrance jsem dosud chránil, protože je to rodina a mám ho rád. Přísahám na život své sestry, že mluvím pravdu,“ prohlásil muž, jenž od incidentu loni v září sedí ve vazbě a za pokus o vraždu mu hrozí až osmnáct let za mřížemi.

Německý turista pád, při němž si zlomil dva obratle a utrpěl další zhmožděniny zad, naštěstí přežil, následky však podle státního zástupce Ivana Hrazdiry pociťuje dodnes.

Zmocněnec poškozeného po obžalovaném požaduje uhrazení majetkové a nemajetkové újmy, dohromady zhruba 1,9 milionu korun. Uhradit nemajetkovou újmu chtějí i rodiče poškozeného a bratr, celkem 1,1 milionu korun.