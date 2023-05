Kvůli sexuálnímu obtěžování skončil na pedagogické fakultě i třetí učitel

„Jde o pedagoga, ke kterému se medializované případy primárně nevztahovaly, ale na jehož chování jsme podnět obdrželi prakticky vzápětí. Pedagog od nahlášení podnětu do jeho vyřešení nevyučoval a nebyl se studujícími v kontaktu,“ informovala děkanka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Simona Koryčánková.

„Ráda bych poděkovala za důvěru všem, kteří se nám ozvali. Každý podnět bereme vážně a všem, kterých se nevhodné chování nějakým způsobem dotklo, bych se chtěla ještě jednou omluvit,“ doplnila Koryčánková.

Dodala, že pokračují práce na reorganizaci Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, jejíž součástí je také nastavení celofakultních pravidel pro sportovní a terénní kurzy.

Případem sexuálního obtěžování ze strany dvou učitelů se fakulta zabývala od loňského roku poté, co šest studentek v květnu sepsalo stížnost na chování dvou kantorů z Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Popsaly sexuální obtěžování, narážky i neetické chování během vyučování nebo výcvikových kurzů z let 2013 až 2022.

Letos v lednu škola na dotazy novinářů potvrdila, že učitele stáhla z vyučování, později s nimi i ukončila pracovní poměr a postavila mimo výuku třetího učitele.

Masarykova univerzita po aféře obnovila výběrové řízení na školního ombudsmana, funkce se ujala Eva Janovičová. Vedení univerzity ji pověřilo sestavením revizní komise složené z univerzitních odborníků, která má posoudit dosud platnou metodiku a postupy na základě dosavadních zkušeností a také nezávislých externích posudků.

„Sotva se ta pozice zavedla, tak už mám co řešit. Eviduji několik oznámení, jak ze strany studentů, tak i zaměstnanců. Některá jsou v počáteční fázi, u dalších už komunikuji s dalšími osobami, které jsou do věci zapojené, a doufám, že se blížíme k prvním závěrům. Do budoucna si myslím, že není vyloučené zavedení nějakého týmu lidí, se kterým bych mohla spolupracovat,“ přiblížila Janovičová v nedávném rozhovoru pro MF DNES.

Sexuální obtěžování řešila Masarykova univerzita už loni, kdy na hodinu skončil docent politologie kvůli sexuálnímu obtěžování studentky po večírku. Pedagog intimní sblížení nepopřel, ale tvrdil, že bylo po oboustranném souhlasu. Rektor Martin Bareš tehdy uvedl, že škola nebude případy sexuálního obtěžování tolerovat.