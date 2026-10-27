„V souvislosti s informacemi šířenými na sociálních sítích potvrzujeme, že jsme včera (v pondělí) ve večerních hodinách přijali oznámení o případu napadení se sexuálním podtextem. Jeho okolnostmi se intenzivně zabývají znojemští kriminalisté,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Aktéry případu jsou lidé mladší osmnácti let. S ohledem na ochranu jejich soukromí proto policie nebude zveřejňovat bližší podrobnosti.
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Zároveň žádá média i veřejnost, aby nezveřejňovaly ani dále nesdílely informace, fotografie či jiné údaje, které by mohly vést ke zjištění jejich totožnosti.
„V obdobných případech apelujeme na zdrženlivost při zveřejňování a dalším sdílení podrobností. Veřejné popisování událostí může zkomplikovat objasňování případu a především prohloubit újmu oběti i jejích blízkých. Žádáme proto o ohleduplnost, respektování jejich soukromí a zachování klidu,“ dodal mluvčí.