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Policie ve Znojmě šetří napadení dívky se sexuálním podtextem, zadržela dva mladíky

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  15:49
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Znojemští kriminalisté se zabývají případem napadení se sexuálním podtextem, aktéři jsou mladší osmnácti let. V souvislosti s tím zadrželi policisté dva mladíky. Veřejnost žádají o respektování soukromí oběti a její rodiny. Lidé mají policii předat případné poznatky, které by mohly přispět k objasnění případu.

„V souvislosti s informacemi šířenými na sociálních sítích potvrzujeme, že jsme včera (v pondělí) ve večerních hodinách přijali oznámení o případu napadení se sexuálním podtextem. Jeho okolnostmi se intenzivně zabývají znojemští kriminalisté,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Aktéry případu jsou lidé mladší osmnácti let. S ohledem na ochranu jejich soukromí proto policie nebude zveřejňovat bližší podrobnosti.

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Zároveň žádá média i veřejnost, aby nezveřejňovaly ani dále nesdílely informace, fotografie či jiné údaje, které by mohly vést ke zjištění jejich totožnosti.

„V obdobných případech apelujeme na zdrženlivost při zveřejňování a dalším sdílení podrobností. Veřejné popisování událostí může zkomplikovat objasňování případu a především prohloubit újmu oběti i jejích blízkých. Žádáme proto o ohleduplnost, respektování jejich soukromí a zachování klidu,“ dodal mluvčí.

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