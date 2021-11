Staniční sestra okrádala pacienty psychiatrie v Brně, dostala pět let

Podle rozsudku Formánková pacienty během sedmi let připravila o zhruba čtyři miliony korun, o další téměř 2,5 milionu korun připravila další věřitele, od kterých si peníze pod různými záminkami vypůjčila. Žena část viny přiznala, nesouhlasila však s výší částky.

Podle rozsudku tehdejší staniční sestra Formánková připravila pacienty o peníze ve 24 případech od ledna 2013 do října 2018. Peníze jí vyplatili na pokladně nemocnice v domnění, že jde o oprávněné výběry a peníze jsou určeny pro potřeby pacientů, Formánková si je však ponechala pro svou potřebu. Z depozičních účtů, kam vkládali pacienti prostředky od rodin nebo své invalidní důchody, takto vybrala přibližně 3,9 milionu korun.

Žena také podle rozsudku od května do září roku 2017 bez vědomí pacienta použila jeho platební kartu, ze které postupně vybrala 123 tisíc korun. Ve stejném roce bez vědomí dalšího pacienta vybrala z jeho účtu, ke kterému měla dispoziční právo, celkem 50 tisíc korun.



Obžalovaná si navíc podle soudu od ledna 2011 do června 2017 od lidí z různých míst v Brně půjčila pod různými záminkami peníze, byť věděla, že je není schopna vrátit. Peníze poté využila pro svou potřebu. V deseti případech šlo celkem o 2,5 milionu korun.

Do vězení Formánková půjde za podvod, krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Žena byla původně žalována za škodu velkého rozsahu, svou roli však v případu hrála novela trestního zákoníku, která zvýšila hranici škody velkého rozsahu z původních pěti na deset milionů korun, případ tak spadl do mírnější právní kvalifikace.

Podle předsedy soudního senátu Ivo Lajdy byl uložený trest nepřiměřeně přísný, soud přihlédl především k jejímu dosavadnímu řádnému životu. „Nemohli jsme přehlédnout, že i během řízení obžalovaná funguje, řádně pracuje a za takových okolností si uvědomujeme, že uložení trestu při horní hranici by bylo nepřiměřeně přísné,“ uvedl soudce.

Také podle obhajoby byl sedmiletý trest trestem exemplárním. „V přípravném řízení státní zástupce navrhoval podmínku v případě uzavření dohody o vině a trestu. Obžalovaná tuto možnost dlouho zvažovala, nakonec se rozhodla jít do hlavního líčení, aby měla možnost rozporovat škodu, která jí byla dána za vinu. To, jak to dopadlo, je pro ni zdrcující,“ uvedl dnes obhájce Formánkové.

Formánková dlouhodobě pracovala jako zdravotní sestra, nebyla dosud soudně trestána a zaměstnavatelé ji vždy hodnotili kladně. Polehčující okolností v případu tak byl její dosavadní řádný život a beztrestnost. Jako přitěžující okolnost vzal soud naopak to, že trestné činy spáchala s rozmyslem, ze ziskuchtivosti a zneužila svého postavení staniční sestry. Svého jednání se navíc dopustila vůči lidem se zdravotními potížemi, ve značném rozsahu a vůči více lidem.