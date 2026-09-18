Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Serval je po pětidenním útěku doma, majitelé ho objevili vysoko na stromě

Autor:
  11:30

Foto uprchlého servala | foto: Městská policie Brno

Sedmiletého servala, který v neděli uprchl ze soukromého chovu v Brně, se dnes podařilo najít. Majitelé křížence servala a kočky savanové spatřili ráno přímo v Bystrci nedaleko od místa, odkud utekl.

„Zvíře bylo po šesti dnech pochopitelně velmi vystresované, takže se ukrývalo v koruně stromu. Pohybovalo se poměrně vysoko, a strážníci proto požádali o příjezd hasiče. Ze žebříku se jim kocoura podařilo sundat a umístit k majitelce do přepravky,“ popsal odchytovou akci mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Dodal, že zvíře po pravděpodobně dost náročném putování nebylo v nejlepším stavu, takže s ním mladá žena spěchala na veterinární vyšetření.

V Brně utekl z domácího chovu serval, po šelmě pátrají policisté i hasiči

„Bližší podrobnosti prozatím bohužel nejsou k dispozici. Rodina si za současných okolností nepřeje setkání s médii,“ doplnil Ghanem.

Strážníci v neděli vyzvali veřejnost, aby se lidé v případě, že zvíře uvidí, ozvali na linku 156. Do nedělního večera se ozvala pouze jedna žena z obce Troubsko na Brněnsku, že šelmu s ostrými drápy a zuby možná zahlédla. „V této obci už ze zákona nepůsobíme, a tak jsme informaci předali přímo majitelce šelmy, která se s ženou spojila,“ doplnil mluvčí.

Do pondělního rána však neměl zprávy, že by se podařilo očkovanou a očipovanou šelmu najít.

Serval je zvíře uzpůsobené k pohybu ve vysoké trávě, má proto vyšší a štíhlou postavu. Mezi jeho kořist patří ve volné přírodě především menší hlodavci a ptáci. Na krátkou vzdálenost dokáže vyvinout velmi vysokou rychlost. Srst má typicky žlutohnědou, má černé skvrny.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Brutální bitka na nádraží v Brně. Útočníci napadli ostrahu, policie hledá svědky

Policisté prověřuji bitku před budovou brněnského hlavního vlakového nádraží.

Skupina několika agresorů brutálně napadla dva pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Výtržníci je strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi. Jihomoravští policisté nyní žádají...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Politici Brna zrušili řízení na prodej stadionu Zbrojovce, vše začne znovu

Jednání zastupitelů Brna 15. září 2026. Dorazili i fanoušci fotbalové Zbrojovky.

Zastupitelé města na dnešním jednání rozhodli o zrušení řízení, jehož výsledkem měl být prodej zchátralého stadionu za Lužánkami majiteli brněnské fotbalové Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi. Ten tam chce...

Fotbalový tým dětí zraněných při tragické nehodě s trenérem končí v soutěži

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna...

Fotbalový klub FK Střelice, jehož trenér v srpnu u Doubravníku na Brněnsku opilý boural s pěti chlapci v autě, odhlásil tým ze soutěže 5. ligy mladší žáci sk. B. Podle předsedy FK Střelice Zdeňka...

OBRAZEM: Vinobraní ve Znojmě a Mikulově, na Moravě se veselilo sto tisíc lidí

Pálavské vinobraní 2026

Dvě obří vinařské akce o uplynulém víkendu nalákaly do jihomoravského Mikulova a Znojma dohromady přes 110 tisíc návštěvníků. Do druhého z měst dokonce vypravili zvláštní přímý vlak z Prahy, aby...

Serval je po pětidenním útěku doma, majitelé ho objevili vysoko na stromě

Foto uprchlého servala

Sedmiletého servala, který v neděli uprchl ze soukromého chovu v Brně, se dnes podařilo najít. Majitelé křížence servala a kočky savanové spatřili ráno přímo v Bystrci nedaleko od místa, odkud utekl....

18. září 2026  11:30

Joklová pobude v Brně do konce roku, pak ji čeká nová lukrativní soutěž Project B

Eliška Joklová.

Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová bude po návratu do české ligy hrát za brněnské Žabiny jen do konce roku, poté se zapojí do připravované globální soutěže s názvem Project B. Vedení nové...

18. září 2026

Vyškov řeší, co s prostorem vedle zámku. Nabízí se minipivovar i místo pro spolky

Vyškovské náměstí

Z nejméně kandidátek letos mají na jihu Moravy na výběr Vyškované. O hlasy se uchází sedm uskupení, což je nejnižší počet v tomto tisíciletí. Naposledy vyhrálo ANO před hnutím VY a ODS. Čtvrté místo...

18. září 2026  5:13

Zadlužená Břeclav? Ve volbách hraje prim financování a intenzivní doprava

zámek v Břeclavi

Vedení břeclavské radnice tvořené koalicí ANO s uskupením Mladí a neklidní se může za poslední čtyři roky radovat z řady významných úspěchů. Podařilo se opravit a otevřít nové koupaliště, zařídit...

17. září 2026

VIDEO: Kopance, šlapání, hra na bitku. Děti ve školce napadly čtyřletého chlapce

Kopance, šlapání, hra na bitku. Děti ve školce napadly čtyřletého chlapce

Několik dětí napadlo na zahradě mateřské školy v Dubňanech na Hodonínsku čtyřletého chlapce. Podle videa zachycujícího incident do něj kopaly, šlapaly po něm a při útoku se střídaly. Video vzniklo...

17. září 2026  13:33

Do gay sauny šly miliony za fiktivní převozy mrtvých, soud dvojici zmírnil tresty

Obžalovaní Robert Littera (na snímku vlevo) a Zdeňek Kozelek (vpravo) u...

Vrchní soud v Olomouci ve středu zmírnil tresty pro Roberta Litteru a Zdeňka Kozelka za podvodné vyvedení téměř 23 milionů korun ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Třináct let tak...

17. září 2026  13:12

Burčáková sezona na jižní Moravě vrcholí. V Hustopečích chystají i ohňovou show

Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v...

Burčáková sezona je v plném proudu a jižní Morava během následujících dnů nabídne hned několik akcí, při kterých mohou návštěvníci ochutnat čerstvý burčák i vína od místních vinařů. V Hustopečích se...

17. září 2026  12:59

Motorka se řítila obcí stočtyřicítkou, spolujezdkyně měla cyklistickou přilbu

S třemi zákazy řízení ujížděl motorkář policistům stočtyřicítkou

Cyklistická přilba na hlavě spolujezdkyně na motorce upoutala pozornost znojemských dopravních policistů. Když se pokusili motorkáře zastavit, prudce zrychlil a začal ujíždět. Během pronásledování...

17. září 2026

Ztracená a objevená socha Sirotci je opět vystavená v brněnské vile Löw-Beer

Víc než deset let ztracená a znovu objevená socha italského autora Antonia...

Víc než deset let ztracená socha italského autora Antonia Tantardiniho Sirotci je od středy vystavená ve schodišťové hale brněnské vily Löw-Beer v Drobného ulici. Socha původně stála ve vile Augusta...

17. září 2026  11:04

VIDEO: Druhá seniorka ve studni během týdne. Záchrana přišla na poslední chvíli

Seniorka spadla do osmimetrové studny, hasiči ji vytáhli v bezvědomí

Jen několik dní po záchraně seniorky z desetimetrové studny v Moravských Knínicích řešili záchranáři takřka totožný případ na Hodonínsku. V Dubňanech zaslechli sousedé slabé volání o pomoc a objevili...

17. září 2026  5:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

16. září 2026  20:44,  aktualizováno  21:33

Slavia jde v poháru dál, Schranz zapsal hattrick. Postup slaví i Zbrojovka či Hradec

Hráči Slavie se radují z gólu v pohárovém utkání proti Varnsdorfu.

Slávističtí fotbalisté s přehledem postoupili do osmifinále domácího poháru. Ve třetím kole porazili třetiligový Varnsdorf 5:1, přičemž hattrickem k tomu pomohl Ivan Schranz. Postup slaví i dalších...

16. září 2026  15:45,  aktualizováno  18:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet