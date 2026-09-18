„Zvíře bylo po šesti dnech pochopitelně velmi vystresované, takže se ukrývalo v koruně stromu. Pohybovalo se poměrně vysoko, a strážníci proto požádali o příjezd hasiče. Ze žebříku se jim kocoura podařilo sundat a umístit k majitelce do přepravky,“ popsal odchytovou akci mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
Dodal, že zvíře po pravděpodobně dost náročném putování nebylo v nejlepším stavu, takže s ním mladá žena spěchala na veterinární vyšetření.
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V Brně utekl z domácího chovu serval, po šelmě pátrají policisté i hasiči
„Bližší podrobnosti prozatím bohužel nejsou k dispozici. Rodina si za současných okolností nepřeje setkání s médii,“ doplnil Ghanem.
Strážníci v neděli vyzvali veřejnost, aby se lidé v případě, že zvíře uvidí, ozvali na linku 156. Do nedělního večera se ozvala pouze jedna žena z obce Troubsko na Brněnsku, že šelmu s ostrými drápy a zuby možná zahlédla. „V této obci už ze zákona nepůsobíme, a tak jsme informaci předali přímo majitelce šelmy, která se s ženou spojila,“ doplnil mluvčí.
Do pondělního rána však neměl zprávy, že by se podařilo očkovanou a očipovanou šelmu najít.
Serval je zvíře uzpůsobené k pohybu ve vysoké trávě, má proto vyšší a štíhlou postavu. Mezi jeho kořist patří ve volné přírodě především menší hlodavci a ptáci. Na krátkou vzdálenost dokáže vyvinout velmi vysokou rychlost. Srst má typicky žlutohnědou, má černé skvrny.