Hochy masíroval a cucal jim palce. Odvolací soud zmírnil šermíři trest na 5,5 roku

Muž hochům z oddílu, kteří přespávali i u něj doma v Polné na Jihlavsku nebo s ním ve stanu po šermířských vystoupeních, podle obžaloby večer opakovaně masíroval chodidla, a když usnuli, bez jejich vědomí jim cucal palce u nohou a přitom se uspokojoval.

Obžalovaný se bránil, že šlo pouze o masáže nohou. „U kluků jsem nemasturboval, neukájel jsem se, masáže nohou nepopírám,“ prohlásil v minulosti u soudu.

Krajský soud v Brně mu ale neuvěřil a za toto jednání poslal letos v srpnu na sedm let za mříže. S tím se muž nechtěl smířit a odvolal se. Dnes mu dal Vrchní soud v Olomouci v části za pravdu a původní rozsudek v některých pasážích zrušil.

„Důvodem pro zrušení bylo nesprávné označení přečinu ohrožování mravní výchovy a zejména skutečnost, že byl obžalovaný soudem prvního stupně uznán vinným zločinem znásilnění a zločinem omezování osobní svobody spáchaného v jednočinném souběhu,“ vysvětlil mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Jednočinným souběhem se v právní terminologii míní situace, kdy se jedním jednáním dopustí dotyčný více trestných činů. Ten se ale podle Cika v tomto případě neprokázal, respektive je vyloučen.

Pod omezováním svobody se skrývá to, že hochy, kterým bylo v té době kolem dvanácti let, obžalovaný omotával potravinářskou fólií nebo svazoval lanem do kozelce. Vedoucí šermířského spolku z Vysočiny v reakci uvedl, že s nápadem přišli sami chlapci. „Nepovažoval jsem ho v danou chvíli za špatný,“ řekl dříve. Do kozelce je svazoval údajně proto, že se podle svých slov také zajímá o tematiku bondage a chlapci si podle něj chtěli zkusit, jestli se ze svázání dostanou.

Že by tak šlo o jednání proti jejich vůli, se podle vrchního soudu neprokázalo. „Odvolací soud nově uznal obžalovaného vinným ‚pouze‘ přečinem ohrožování mravní výchovy a zločinem znásilnění. Z tohoto důvodu soud zmírnil trest odnětí svobody uložený soudem prvního stupně ze 7 let na 5,5 roku s výkonem trestu ve věznici s ostrahou. Odvolací soud také zopakoval ochranné léčení sexuologické v ústavní formě a rozhodnutí o nemajetkové újmě,“ upřesnil Cik.

Nad to ovšem tímto již pravomocným verdiktem odvolací soud uložil obžalovanému trest sedmiletého zákazu činnosti ve spolcích, které pracují s dětmi a mládeží do 18 let.