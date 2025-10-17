Dva muži se vloupali do 115 aut po celé Moravě, uvnitř často nic nenašli

  10:23
Dvojice mužů se podle brněnské policie vloupala do 115 vozů napříč Moravou. Oba skončili ve vazbě. Celková škoda je asi 750 tisíc korun. Sérii vloupání objasnili brněnští kriminalisté ze 4. oddělení obecné kriminality.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Oba muži se podle nich vloupávali v uplynulých měsících do vozů nejen v Brně, ale i v dalších městech jižní a severní Moravy, například v Olomouci, Přerově, Hodoníně či Blansku.

„Hlavní podezřelý je osmačtyřicetiletý muž, kterému v některých případech pomáhal dvaadvacetiletý komplic. Do aut se dostávali zcela prostě – nejčastěji rozbíjeli okna kladívkem,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková. Kradli peníze, elektroniku a další zpeněžitelné věci. V mnoha případech ovšem ani nic neodcizili.

Zloděj se vloupal do auta pro bonbony, dostal na ně chuť

Způsobená škoda krádežemi dosáhla částky 150 tisíc korun. Poškozením vozidel vznikla škoda přesahující 600 tisíc korun.

Oba muži mají trestní minulost, nyní jsou ve vazbě a čelí obvinění z krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí jim za to až pět let vězení.

4. června 2025

KRIMI

