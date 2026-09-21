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Serial Killer zahájí Prušinovského Oddíl B, festival uvede pětici českých novinek

Zuzana Brandová
  10:12
Komediální seriál Oddíl B režiséra Jana Prušinovského a scenáristy Petra...

Komediální seriál Oddíl B režiséra Jana Prušinovského a scenáristy Petra Kolečka. Námět vychází z historek Zdeňka Godly, kterými bavil štáb už během natáčení legendárního Mostu!. | foto: Serial Killer

David Novotný v seriálu Táta.
David Novotný v seriálu Táta.
Rekord(wo)man. Seriál s Petrem Uhlíkem v hlavní roli vypráví pozoruhodný příběh...
Rekord(wo)man. Seriál s Petrem Uhlíkem v hlavní roli vypráví pozoruhodný příběh...
9 fotografií
Rovnou pětici nových českých seriálů uvede mezinárodní festival Serial Killer, který se v Brně uskuteční od středy do příštího pondělí. Česká tvorba má letos mimořádně silnou sezonu, a proto se pořadatelé rozhodli podívat důkladněji domů. V nové soutěžní sekci Czech Killer se tak představí pět novinek.

Akci ve středu v Divadle Husa na provázku zahájí komediální seriál Oddíl B režiséra Jana Prušinovského a scenáristy Petra Kolečka. Námět vychází z historek herce Zdeňka Godly, kterými bavil štáb během natáčení legendárního seriálu Most!. Oddíl B je část věznice, kam jsou odsouzení umisťováni za méně závažné trestné činy. Podle vychovatele Pruzy je to zkrátka místo, kam „dávají spíš blbečky“. Jen vězeň Moro je podle něj opravdový grázl.

„Pro spoustu odsouzených je vězení nuda, pohled z okna a přežít den. Jsou lidé, pro které je vězení zaměstnání. Ale překvapivě je vězení pro spoustu lidí domov a možná i jediná funkční rodina,“ říká Prušinovský.

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Ředitel vývoje skupiny Nova Michal Reitler k tomu dodává: „Petr Kolečko umí být k postavám krutý a Honza Prušinovský je má rád. Tím vznikají skvělé situace, v nichž s postavami trpíme.“ Premiérového uvedení se zúčastní zmínění Prušinovský, Kolečko a Godla či Matěj Hádek.

Čtvrteční večer bude patřit lehce mysteriózní kriminálce Hec. Kapitánku Alenu Kočí v podání Petry Hřebíčkové přivede zvláštní případ zpět do rodného kraje u polských hranic. Pod troskami dřevěného kostela jsou nalezeny lidské ostatky a okolím se rychle rozšíří zpráva, že dlouhá noční párty místních teenagerů měla tragické následky.

V pátek uvede Serial Killer Rekord(wo)mana. Seriál s Petrem Uhlíkem v hlavní roli vypráví pozoruhodný příběh sportovce, který se ve 30. letech minulého století stal mistrem světa v běhu na 800 metrů a v této disciplíně dvakrát vytvořil světový rekord. Kvůli pravdivosti vlastního příběhu se však nakonec dobrovolně vzdal sportovní kariéry.

Komediální seriál Oddíl B režiséra Jana Prušinovského a scenáristy Petra Kolečka. Námět vychází z historek Zdeňka Godly, kterými bavil štáb už během natáčení legendárního Mostu!.
David Novotný v seriálu Táta.
David Novotný v seriálu Táta.
Rekord(wo)man. Seriál s Petrem Uhlíkem v hlavní roli vypráví pozoruhodný příběh sportovce, který se ve 30. letech, ještě jako Zdena Koubková, stal mistrem světa v běhu žen na 800 metrů a v této disciplíně dvakrát vytvořil světový rekord.
9 fotografií

„Je to jeden z nejzajímavějších lidských příběhů 20. století. Představa, že člověk kvůli své vnitřní integritě obětuje kariéru i slávu, je fascinující a zároveň ohromně inspirativní,“ říká o své roli Uhlík.

Sobotní večer pak bude patřit seriálu Kamarád inspirovanému skutečným případem z periferní oblasti současného Česka. Drama ukazuje, jak snadno se děti mohou ocitnout v manipulativních vztazích.

Diváci budou letos poprvé volit nejlepší seriál festivalu

Ani v neděli nedá festival návštěvníkům příliš prostoru k oddechu. Hlavní část programu bude v rámci slavnostního zakončení uzavírat předpremiéra seriálu Táta o otci dvou dětí, jenž žije ve skromných podmínkách v malém městě na severu Čech. Když dojde k vraždě jednoho z potomků, ale pachatel je prohlášen za nepříčetného a poslán na léčení, odmítne se nešťastný muž s verdiktem soudu smířit a začne bojovat.

Festival Serial Killer

● Koná se od 23. do 28. září, promítat se bude v Divadle Husa na provázku, Divadle na Orlí a v Televizním institutu.

● Je možné koupit si vstupenky na jednotlivé projekce na místě za 100 korun, nebo pořídit akreditaci na celou akci za 450 korun.

● Kompletní program lze najít na webu serialkiller.tv.

„Postava je inspirovaná skutečným člověkem, který stále žije, a to je pro mě trochu nebezpečné, ale taky dost lákavé. Jsem zvyklý hrát mrtvé lidi, vymyšlené postavy, ale teď je to někdo, kdo tu pořád je,“ přiznává představitel hlavní postavy David Novotný.

Akce nabídne i sklizeň toho nejzajímavějšího ze střední a východní Evropy – třeba Variola Vera, seriálové spojení nemocničního dramatu a špionážního retra. Příběh epidemie pravých neštovic v 60. letech sleduje lékaře, kteří bojují s virem, i investigativního novináře pátrajícího po jeho původu.

Dojde též na tvorbu z Islandu a Nizozemska. Jedním z nejvýraznějších titulů islandského fokusu je Reykjavik Fusion, první islandský seriál uvedený v Cannes. Šéfkuchař Jonas se po návratu z vězení pokouší získat zpět rodinu, kariéru i druhou šanci, jenže jeho nová luxusní restaurace má vedle vytříbeného menu také velmi problematické finance.

Minisérie Gerta Schnirch podle Kateřiny Tučkové zahájila festival Serial Killer

Novinkou devátého ročníku je divácká volba nejlepšího seriálu festivalu. Po celou dobu jeho konání budou návštěvníci moci hlasovat prostřednictvím QR kódu pro titul, jenž je zaujal nejvíc. Vítěz bude vyhlášen během závěrečného večera.

24. září 2025
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