„Ve čtvrtek odpoledne museli odpovědní pracovníci v tunelu zastavit dopravu, protože tam před druhou hodinou vešla osmdesátnice z Brněnska. V tubusu dokonce údajně upadla a kvůli jejímu vstupu nemohly na páteřní trati projíždět tramvaje,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Na místo spěchali dispečeři dopravního podniku a strážníci. Setkali se u vstupu do tubusu, následně zašli pro ženu dovnitř a doprovodili ji ven.
Do brněnských tramvajových tunelů čas od času zamíří navzdory přísnému zákazu nějaký chodec, čímž působí problémy sobě i ostatním.
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„Třeba do toho žabovřeského se v červnu vydala šestatřicetiletá žena venčit psa, o měsíc dřív řidič tramvaje v tunelu u Jihlavské ulice marně zvonil na muže, který si tam prý zapomněl igelitovou tašku a šel si pro ni prostředkem přímo po kolejích, protože se bál pavouka na stěně. Strážníkům navíc mezi řečí přiznal, že tam občas chodí se svou přítelkyní trávit intimní chvilky,“ nastínil mluvčí.
Lidé přistižení v žabovřeském tunelu často tvrdí, že si jím krátí cestu. „Jednadvacetiletá žena z Opavska tudy dokonce vedla jedenáctiletou dívku. Zamířit tam neváhal ani muž s jízdním kolem,“ dodal Ghanem.