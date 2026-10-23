Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Seniorka zabloudila do tramvajového tunelu, provoz na páteřní lince kvůli ní stál

Autor:
  16:26

Slavnostní otevření tramvajového tunelu v Žabovřeské ulici v Brně, 28. dubna 2023. Pravidelný provoz se rozjede od 1. května. | foto: ČTK

Nečekaný důvod stál za čtvrtečním až půlhodinovým zpožděním tramvají na páteřní lince 1 v Brně. Do tunelu v Žabovřeské ulici vešla před druhou odpoledne seniorka z Brněnska, pracovníci dispečinku kvůli tomu museli zastavit provoz na trati. Uvnitř navíc upadla. Hlídce městské policie, která ji společně s dispečery doprovodila ven, tvrdila, že zabloudila.

„Ve čtvrtek odpoledne museli odpovědní pracovníci v tunelu zastavit dopravu, protože tam před druhou hodinou vešla osmdesátnice z Brněnska. V tubusu dokonce údajně upadla a kvůli jejímu vstupu nemohly na páteřní trati projíždět tramvaje,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Na místo spěchali dispečeři dopravního podniku a strážníci. Setkali se u vstupu do tubusu, následně zašli pro ženu dovnitř a doprovodili ji ven.

Do brněnských tramvajových tunelů čas od času zamíří navzdory přísnému zákazu nějaký chodec, čímž působí problémy sobě i ostatním.

V Brně spouští nové „metro“, páteřní linka se vrací do celé původní trasy

„Třeba do toho žabovřeského se v červnu vydala šestatřicetiletá žena venčit psa, o měsíc dřív řidič tramvaje v tunelu u Jihlavské ulice marně zvonil na muže, který si tam prý zapomněl igelitovou tašku a šel si pro ni prostředkem přímo po kolejích, protože se bál pavouka na stěně. Strážníkům navíc mezi řečí přiznal, že tam občas chodí se svou přítelkyní trávit intimní chvilky,“ nastínil mluvčí.

Lidé přistižení v žabovřeském tunelu často tvrdí, že si jím krátí cestu. „Jednadvacetiletá žena z Opavska tudy dokonce vedla jedenáctiletou dívku. Zamířit tam neváhal ani muž s jízdním kolem,“ dodal Ghanem.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Volební skandál v Brně. Nezapočetli přes tisíc hlasů, ANO mělo mít o mandát méně

Premium
ilustrační snímek

Že se při sčítání hlasů stane chyba a komisaři zapomenou započíst pár jednotek či desítek hlasů, je situace, která se opakuje každé volby. I proto je při jakémkoli podezření možné podat stížnost...

OBRAZEM: Krašov, nebo Kojál? Spor o nejvyšší stavbu Česka rozhodují centimetry

Vysílač Krašov u Bezvěrova na severním Plzeňsku je po demolici vysílačů u...

Česká republika má po odstřelu dvou 355 vysokých rozhlasových vysílačů v Liblicích na Českobrodsku novou nejvyšší stavbu. Je jím vysílač Kojál u Brna. Vysílači Krašov na Plzeňsku uniklo prvenství jen...

VIDEO: Sucho proměnilo Vranovskou přehradu. Podívejte se, jak vypadá z výšky

Hrad Bítov na Znojemsku v údolí Želetavky v podzimním hávu při východu slunce....

Jako z pohádkového světa, kde vládnou temné síly. Tak nyní působí krajina kolem vyschlé Vranovské přehrady na Znojemsku. Sucho ji úplně proměnilo a odkrylo zbytky zatopené vesnice Bítov. Pohled z...

OBRAZEM: Anastacia rozproudila Brno. Fanoušci tančili i na místech k sezení

Americká zpěvačka Anastacia vystoupila ve čtvrtek 15. října v brněnské Starez...

Své největší hity i výrazný chraplavý hlas, který ji proslavil po celém světě, přivezla do Brna americká zpěvačka Anastacia. Ve čtvrtek vystoupila ve Starez Aréně Vodova, kterou prakticky vyprodala....

Žádný exodus, Grolich lanaří i u jiných stran, říká Havel o odchodu členů TOP 09

Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP...

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel musí řešit velký problém. Krajský předseda TOP 09 Jihomoravského kraje Marek Sovka a spolu s ním desítky jeho kolegů z jižní Moravy se rozhodli opustit stranu a přejít k...

Seniorka zabloudila do tramvajového tunelu, provoz na páteřní lince kvůli ní stál

Slavnostní otevření tramvajového tunelu v Žabovřeské ulici v Brně, 28. dubna...

Nečekaný důvod stál za čtvrtečním až půlhodinovým zpožděním tramvají na páteřní lince 1 v Brně. Do tunelu v Žabovřeské ulici vešla před druhou odpoledne seniorka z Brněnska, pracovníci dispečinku...

23. října 2026  16:26

Nové vedení Brna lidem zlevní MHD na čtvrtinu, má to však zásadní podmínku

Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu.(23....

V současnosti za roční lístek na MHD v Brně, takzvanou šalinkartu, zaplatí lidé 4 750 korun. Představitelé nové magistrátní koalice v čele s lidovci, kteří dnes podepsali koaliční smlouvu, oznámili,...

23. října 2026  14:46

Přivedl kolegu, kterého ale v práci nikdy neviděli. Jak měl exstarosta tunelovat teplárnu

Premium
Někdejší znojemský starosta Jan Grois po volbách vystoupil ze zastupitelského...

Někdejší starosta Znojma a bývalý sociální demokrat Jan Grois stanul v pátek u Okresního soudu ve Znojmě. Důvodem je zpronevěra. Podle obžaloby více než dva a půl roku vyváděl pomocí fiktivního...

23. října 2026  14:35

OBRAZEM: Mýdlo s jelenem i Alpa. Práce mistrů reklamy funguje i po sto letech

Až do 31. března 2027 je možné v Muzeu města Brna na Špilberku ve třetím patře...

Až do 31. března 2027 mohou návštěvníci Muzea města Brna na Špilberku ve třetím patře tamních výstavních prostor zhlédnout výstavu Stará dobrá reklama. „Vezme vás zpět do let 1890 až 1945, kdy se...

23. října 2026  13:30

Politici v Brně podepsali koaliční smlouvu. Už je jasné, kdo usedne v novém vedení

Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu.(23....

Zástupci nové brněnské koalice dnes podepsali koaliční smlouvu. Následující čtyři roky tak bude řídit Brno široká platforma KDU-ČSL, STAN, ODS, TOP 09, Zelených, Pirátů a lokálního hnutí Za Lužánky....

23. října 2026  11:15

Zdrogovaný muž vylezl po okapu do několikametrové výšky, zaměstnal i zásahovku

Muž na okapu v centru Brna zaměstnal i zásahovou jednotku

Posilněn drogami pětapadesátiletý muž nebojácně vyrazil šplhat do několika metrů po okapu budovy v centru Brna. Jeho odvaha mu záhy došla a dolů mu museli pomoci policisté a hasiči.

23. října 2026  9:37

Z brněnských radnic zmizí letití vládci, někde je coby vítěze voleb obešli

Lídr Motoristů sobě v Brně v komunálních volbách 2026 Tomáš Kratochvíl

Lidovecká vlna se při nedávných komunálních volbách prohnala nejen „velkým Brnem“, kterému povládne primátor Jakub Hruška, ale i řadou městských částí, včetně těch největších. Zato i na mnohých...

23. října 2026  5:54

Světová show, velkolepé kostýmy i drink během představení. Brno ukrývá místo, které boří představy o kabaretu

Ve spolupráci
Cabaret des Péchés v Brně vznikl podle vzoru slavných světových kabaretů....

Červený samet, tlumené světlo, skleničky na stolcích a jen několik kroků mezi divákem a umělci. V centru Brna se za nenápadnými dveřmi skrývá místo, které připomíná spíš noční podnik v Paříži či...

23. října 2026

V Monze vládlo české Lamborghini. Tým Mičánek cílí na výhru i ve druhé třídě

Vítězné Lamborghini Huracán číslo 11 jezdců Mičánek Motorsport Bronislava...

Česko slaví na věhlasném italském okruhu v Monze. Tým Mičánek Motorsport dokázal s česko-jihoafrickou dvojicí Bronislav Formánek a Anthony Pretorius ovládnout seriál Lamborghini Super Trofeo v...

22. října 2026  20:20

Volební skandál v Brně. Nezapočetli přes tisíc hlasů, ANO mělo mít o mandát méně

Premium
ilustrační snímek

Že se při sčítání hlasů stane chyba a komisaři zapomenou započíst pár jednotek či desítek hlasů, je situace, která se opakuje každé volby. I proto je při jakémkoli podezření možné podat stížnost...

22. října 2026  16:34

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Exministr Blažek se může radovat, soud zrušil změnu jeho stavebních parcel na pole

Obecní úřad obce Březina na Brněnsku. Ve výřezu bývalý ministr spravedlnosti...

Exministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se musel z politiky poroučet kvůli bitcoinové kauze, i další jeho kolegové včetně jeho blízkého přítele a končícího šéfa brněnské ODS Roberta Kerndla mají...

22. října 2026  16:32

VIDEO: Sucho proměnilo Vranovskou přehradu. Podívejte se, jak vypadá z výšky

Hrad Bítov na Znojemsku v údolí Želetavky v podzimním hávu při východu slunce....

Jako z pohádkového světa, kde vládnou temné síly. Tak nyní působí krajina kolem vyschlé Vranovské přehrady na Znojemsku. Sucho ji úplně proměnilo a odkrylo zbytky zatopené vesnice Bítov. Pohled z...

22. října 2026  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×