Seniorka při houbaření ušla mnoho kilometrů, našli ji až na Slovensku

  15:13
Policisté od pátku pátrali po seniorce, která se odpoledne vypravila na houby do lesa v obci Radějov na Hodonínsku, odkud se ale už nevrátila. Žena při houbaření v hlubokém lese zabloudila, přičemž se dostala až na Slovensko, zde ji až v sobotu zachránil obyvatel pohraniční slovenské vísky a odvezl seniorku zpět do Česka přímo k policejní rojnici.

Ztracená seniorka při houbaření došla až na Slovensko (27. září 2025) | foto: X: Policie ČR

O pohřešované seniorce informoval policejní mluvčí Petr Vala. K tomu dodal, že žena si při houbaření vypnula telefon, tudíž nemohli policisté seniorku ani přibližně lokalizovat.

Starší žena musela podle policistů ujít více jak deset kilometrů a zároveň si poradit i s velmi náročným lesním terénem. „Seniorka byla nakonec krátce před 14. hodinou nalezena na Slovensku, pět kilometrů za hranicemi,“ sdělil mluvčí.

Podle Valy ztracenou ženu objevil Slovák, který věděl o vyhlášeném pátrání, proto seniorku odvezl rovnou zpět do Česka.

„Slovenský občan převezl seniorku na hranice, kde se právě nacházela pátrací rojnice. Žena je naštěstí v pořádku,“ dodal policejní mluvčí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

