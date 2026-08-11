Předsedovi lidovců Grolichovi v boji o Senát soupeři ve Vyškově „vyklidili pole“

K postu jihomoravského hejtmana, který zastává už druhé funkční období, si letos Jan Grolich přibral i předsednickou židli v KDU-ČSL. Tím však ambice známého politika nekončí, rád by usedl také do senátní lavice, odkud může mnohem více než dnes promlouvat do celostátní politiky. O zvolení se uchází na Vyškovsku, nového senátora si Jihomoravané zvolí také v Brně a na Znojemsku.
Po nedávném odevzdání kandidátek do podzimních senátních voleb je jasné, že Grolich bude ve vyškovském obvodu čelit pouze dvěma soupeřům. Stanou proti němu zdravotní sestra z brněnského Masarykova onkologického ústavu Petra Absolonová kandidující za ANO a starosta Studnic Jaroslav Fládr v dresu hnutí Přísaha.
V okamžiku, kdy je tam poměrně silný lokální hráč, nedává pro ostatní kandidáty smysl, aby se tam pokoušeli o zvolení. Ušetřené peníze mohou strany použít jinde. Nezávislí kandidáti jsou v takovém případě úplně bez šance.