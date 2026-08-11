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Předsedovi lidovců Grolichovi v boji o Senát soupeři ve Vyškově „vyklidili pole“

Oldřich Haluza
  11:00

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Předseda lidovců Jan Grolich dorazil na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. (20. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Tři jihomoravské senátní obvody, do kterých se budou letos na podzim volit noví zástupci, nabízí tři úplně rozdílné příběhy. Zatímco hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) má na Vyškovsku jen dva soupeře, v Brně se o Senát utká hned šest kandidátů. Na Znojemsku může podle politologa Otto Eibela zamíchat výsledkem síla protestních stran.

K postu jihomoravského hejtmana, který zastává už druhé funkční období, si letos Jan Grolich přibral i předsednickou židli v KDU-ČSL. Tím však ambice známého politika nekončí, rád by usedl také do senátní lavice, odkud může mnohem více než dnes promlouvat do celostátní politiky. O zvolení se uchází na Vyškovsku, nového senátora si Jihomoravané zvolí také v Brně a na Znojemsku.

Po nedávném odevzdání kandidátek do podzimních senátních voleb je jasné, že Grolich bude ve vyškovském obvodu čelit pouze dvěma soupeřům. Stanou proti němu zdravotní sestra z brněnského Masarykova onkologického ústavu Petra Absolonová kandidující za ANO a starosta Studnic Jaroslav Fládr v dresu hnutí Přísaha.

V okamžiku, kdy je tam poměrně silný lokální hráč, nedává pro ostatní kandidáty smysl, aby se tam pokoušeli o zvolení. Ušetřené peníze mohou strany použít jinde. Nezávislí kandidáti jsou v takovém případě úplně bez šance.

politolog Otto Eibel o senátním obvodu Vyškov

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