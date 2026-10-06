Vyškov obvod 57
Za vyškovský obvod je nyní senátorem Karel Zitterbart (za STAN), který se ale o znovuzvolení pokusí v Brně. Přemístěním do jiného obvodu reagoval na rozhodnutí jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL), který chce z Vyškovska poprvé proniknout do celostátní parlamentní politiky.
V cestě ke zvolení mu stojí pouze dva soupeři. Hnutí ANO nakonec nasadilo zdravotní sestru z brněnského Masarykova onkologického ústavu Petru Absolonovou, která nahradila původního kandidáta Petra Babulu, jenž je přednostou Fyziologického ústavu Masarykovy univerzity. Senátorské ambice má i starosta Studnic Jaroslav Fládr v dresu hnutí Přísaha.
Před šesti lety usilovala ve vyškovském obvodu o zvolení pětice kandidátů, Zitterbart se stal senátorem o pouhých 27 hlasů. Tentokrát je uchazečů o dva méně – tři letošní zároveň představují nejnižší počet v porovnání s dalšími dvěma jihomoravskými okrsky.
Jaroslav Fládr: Aby se tady dobře žilo
Chtěl bych dosáhnout toho, aby se nám zde dobře žilo a všichni obyvatelé regionu byli spokojení. Aby si mladí lidé mohli koupit byt nebo postavit dům, důstojné stáří pro ty, co celý život pracovali, fungující zdravotní péči a veškeré složky integrovaného záchranného systému. Zajistit opravu silnic a konečně zastavit polarizaci společnosti.
Jaroslav Fládr je kandidátem hnutí Přísaha.
Jan Grolich: Fér podmínky pro náš kraj
Na kraji řešíme dopravu, nemocnice, školy, sociální služby. Ale často narážíme na to, že rozhodující věci vznikají v zákonech a v celostátní politice. Právě to je důvod, proč kandiduji do Senátu.
Role Senátu teď zásadně vzroste. Musí umět návrhy opravit nebo zastavit, když nedávají smysl. A taky je třeba se zastat vlastního regionu. Například když vláda na opravy krajských silnic nepošle poprvé od roku 2015 ani korunu.
Chci dosáhnout férových podmínek a stabilních financí pro náš kraj přímo tam, kde se pravidla píšou. Dává smysl, aby tu měl region silný hlas v podobě hejtmana. Protože z práce na kraji je více vidět, jak zákony dopadají na každodenní život lidí.
Jan Grolich je kandidátem KDU-ČSL.
Petra Absolonová: Dostupná péče
Senát vnímám jako osobitý a nadstranický mandát. Stejně jako zdravotní sestra poskytuje péči bez ohledu na politickou příslušnost, chci pracovat pro občany našeho regionu. Nechci, aby se Senát stal dalším politickým bojištěm.
Chci prosazovat dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči, podporovat nelékařské profese a jejich finanční i profesní stabilitu a stát za dokončením Komory sester. Vzhledem k demografickému vývoji musíme posílit domácí a odlehčovací péči, podporovat rodiny a respektovat přání seniorů zůstat doma. Důležitá je pro mě také prevence a schopnost regionu předvídat potřeby, nejen řešit problémy, až nastanou.
Petra Absolonová je kandidátkou hnutí ANO.
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Volby do Senátu 2026: kde se letos volí senátoři a kdo kandiduje
Brno obvod 60
Na severu Brna voliči vybírají svého zástupce do horní komory už po necelých dvou letech, nikoliv po šesti, což je délka senátorského mandátu. V lednu 2025 se totiž po úmrtí Romana Krause (ODS) uskutečnilo v tomto obvodu doplňovací hlasování. Z něj jako vítěz na zbývající část období vyšel kandidát navržený ODS, kterým je tak doposud pedagog Zdeněk Papoušek.
A rád by ve své práci pokračoval. Do Senátu nevstupoval jako nováček, už před Krausem za tento obvod v parlamentní komoře působil. Naposledy si i díky jen zhruba dvacetiprocentní účasti dokázal získat důvěru voličů hned v prvním kole, když získal 59 procent hlasů. Také tehdy měl pět vyzyvatelů jako nyní, ale účast tradičním spojením s komunálními volbami bude tentokrát zcela jistě vyšší. Mezi Papouškovy soupeře kromě „přesunutého“ Zitterbarta patří i bývalý ředitel Fakultní nemocnice v Brně Jaroslav Štěrba v barvách ANO.
Zdeněk Papoušek: Obrana Senátu
Chci bránit Senát jako jednu z nejdůležitějších demokratických institucí. Senát musí pečlivě posuzovat zákony přijaté Poslaneckou sněmovnou a vracet ty, které mají závažné nedostatky nebo ohrožují svobodu a ústavnost. K tomu potřebuje také politickou kulturu, která by se vytratila, pokud by v něm převážili populisté a extremisté.
Z konkrétních témat se chci věnovat především vzdělávání a odstraňování segregace. Děti z různých prostředí se mají učit společně a školy k tomu musí mít dostatek prostředků i odborné podpory.
Zdeněk Papoušek je kandidát navržený ODS s podporou KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a Fakt Brno.
Klára Alžběta Samková: Byty pro studenty
Senát řeší celostátní problémy s přímým dopadem na volební obvod. Největší brněnský problém je doprava. Křížení D1 a D2, nedokončená dálnice do Vídně a obchvaty, neexistující dálnice D43. Přestavba železničního uzlu měla proběhnout v letech 2028 až 2035 – to je pozdě a mám nedůvěru v dodržení harmonogramu.
Brno je univerzitním městem, ale studenti nemají kde bydlet. Plány jsou, časový horizont je neúnosný. Nedostatek bydlení pro studenty pak významně ovlivňuje i bydlení obyvatel Brna. Jestliže Česká republika chce vzdělané mladé lidi, je vyřešení brněnských vysokoškolských kolejí v celostátním zájmu.
Klára Alžběta Samková je kandidátka navržená hnutím Stačilo!
Veronika Holcnerová: Oceněná práce
V Senátu bych chtěla přispět ke spravedlivějšímu rozložení nákladů na fungování společnosti – dnes je práce daňově zatížena výrazně více než majetek. Chci se také zasazovat za dostupné bydlení pro mladé a rodiny a sociální politiku, která neřeší jen dávky, ale i příčiny rostoucích nerovností.
Zároveň chci být silným hlasem svého obvodu: podporovat obnovu brněnského bytového fondu, dostupné byty v nové výstavbě a větší odpovědnost developerů za veřejné služby. A také rozvoj města, které dává bezpečný a kvalitní prostor MHD, pěším i cyklistům.
Veronika Holcnerová je kandidátkou hnutí Kruh.
Jaroslav Štěrba: Společný plán pro nemocnice
Chci přispět k vytvoření udržitelné, srozumitelné a dostupné sítě zdravotní péče v Brně a celém regionu. Dnes máme řadu kvalitních nemocnic různých zřizovatelů, ale chybí jim společný plán a jasné rozdělení odpovědnosti.
Mou prioritou je také zachovat v Brně špičkovou pediatrickou a superspecializovanou péči v podmínkách, které respektují práva nemocných dětí i jejich doprovodu. Nechci se dožít doby, kdy budou děti z Brna a širšího okolí muset za specializovanou léčbou do Prahy či Vídně. To vyžaduje dlouhodobou shodu města, kraje, státu, univerzit i zdravotních pojišťoven – a někoho, kdo ji začne skutečně prosazovat.
Jaroslav Štěrba je kandidát ANO.
Karel Zitterbart: Chránit děti i právní stát
V Senátu jsem podpořil změny ve vzdělávání pediatrů, pomáhal hledat řešení nedostatku dětských a zubních lékařů a inicioval změnu systému úhrad, díky níž se modernější vakcíny dostanou rychleji k pacientům. Na tuto práci chci navázat, aby lidé měli jistotu dostupné péče v každé fázi života.
Budu prosazovat dostatek zdravotníků, lepší podmínky pro jejich vzdělávání a rovný přístup k moderní léčbě a prevenci. Chci prosadit jasnější pravidla pro paliativní péči a posílit ochranu dětí před násilím, týráním a zanedbáváním.
Zároveň budu hájit právní stát, svobodu, bezpečnost země a pevné ukotvení v EU a NATO. Senát musí zůstat pojistkou demokracie.
Karel Zitterbart je kandidát STAN.
Jaroslav Turánek: Místo ideologie rozum
Dostupné zdravotnictví. Obnovíme Národní ústav sér a očkovacích látek. Zdravý rozum a odbornost místo ideologie. Podpora české vědy. Školství bez ideologie. Ne ničení vzdělávání nesmyslnou inkluzí. Pravda místo propagandy. Objektivní veřejnoprávní média. Ne propagandě a indoktrinaci. Stop cenzuře. Poctivý stát bez korupce. Dost bylo Dozimetru a Bitcoinu. Vy rozhodnete.
Zákon o referendu. Referendum je demokratickým nástrojem k vyjádření vůle občanů, pokud vládní moc hodlá konat proti zájmu a vůli lidu. Ne znevolňování obyvatel digitální měnou a šmírování ve všech oblastech života. Ne fanatickému militarizmu.
Jaroslav Turánek je kandidátem hnutí SPD.
Znojmo obvod 54
I na Znojemsku se obhajující senátor Tomáš Třetina (TOP 09) musí „popasovat“ s pěticí protikandidátů, kteří na jeho úkor chtějí získat šestiletý mandát. Před šesti lety měl bývalý starosta Moravského Krumlova ještě o jednoho soupeře navíc. Ve druhém kole nakonec porazil tehdejšího znojemského starostu Jana Groise, který místo domovské ČSSD kandidoval za Starosty a osobnosti pro Moravu.
Hnutí ANO tu letos navrhlo plaveckého trenéra Jiřího Kyněru, Stačilo! vysílá opoziční krajskou zastupitelku Petru Rédovou Fajmonovou, Přísahu reprezentuje expolicista Pavel Černý. Nezávislým kandidátem je podnikatel Jindřich Růžička a o senátorské křeslo usiluje po šesti letech opět znojemská místostarostka Bohumila Beranová, tentokrát za hnutí Hlas regionů.
Jindřich Růžička: Být stále mezi lidmi
Chci být senátor, jenž pracuje pro Znojemsko. Nechci trávit v Praze většinu času řešením velkých politických témat a do regionu se vracet jen na slavnostní stříhání pásek či focení u výsledků práce někoho jiného. Chci být pravidelně mezi lidmi – se starosty, podnikateli, firmami, spolky, sportovními kluby i dalšími, kteří na Znojemsku každý den něco budují a posouvají dopředu. Chci poslouchat, co potřebují, pomáhat hledat řešení a hlavně věci dotahovat do konce.
Pokud mi místní lidé dají důvěru, musí mě být v regionu vidět především při práci. Ne podle toho, kolik toho naslibuji, ale podle toho, co po mně zůstane a jaké konkrétní výsledky přinesu.
Jindřich Růžička je nezávislým kandidátem.
Tomáš Třetina: Více pohybu do škol
Jako senátor chci dál držet Znojemsko pohromadě a dotáhnout klíčové věci. Můj cíl je zřejmý: zavést projekt „Aktivní škola“. Chceme více pohybu do školního dne – od aktivních přestávek po otevřená hřiště – i kvalitnější stravování. Chci, aby miliardové investice spojené s dostavbou Dukovan neskončily v Praze, ale v našich obcích.
A budu pokračovat v podpoře našich vinařů, spolků a trenérů mládeže, kteří tvoří duši regionu. Nechci žabomyší války ani prázdné sliby, ale odpracované výsledky. Znojemsko má obří potenciál a já udělám vše pro to, aby z chystaných proměn vyšlo jako vítěz.
Tomáš Třetina je kandidátem hnutí TOP 09 s podporou KDU-ČSL, ODS, STAN a Pirátů.
Jiří Kyněra: Chci dotahovat věci do konce
Pokud dostanu důvěru, chci být v Senátu hlavně silným hlasem Znojemska. Chci jednat se starosty, lidmi z regionu, krajem i ministerstvy a konkrétní problémy posouvat tam, kde se o nich rozhoduje. Budu tlačit na lepší dostupnost lékařů, opravy silnic, větší podporu menších obcí a na to, aby státní peníze nekončily pořád jen ve velkých městech.
Nechci být senátor, kterého lidé uvidí jednou za šest let na plakátu. Chci být mezi lidmi, sbírat jejich podněty a pak za ně bojovat v Praze. Znojemsko má co nabídnout, ale potřebuje někoho, kdo se za něj umí ozvat a věci skutečně dotahovat. A to je přesně to, co dělám ve sportu celý život, kdy moji svěřenci končí až na olympijských hrách.
Jiří Kyněra je kandidát hnutí ANO.
Petra Rédová Fajmonová: Stop periferii
Nechci, aby Znojemsko bylo periferií Jihomoravského kraje ani České republiky. Chci, aby mělo v Senátu člověka, který bude skutečně hájit jeho zájmy.
Prioritou je pro mě dostupná zdravotní péče a dostatek lékařů, lepší dopravní spojení, podpora obcí, řešení dlouhodobého sucha a nedostatku pitné vody i budoucnost Vranovska. Chci také, aby rozvoj Dukovan přinesl regionu konkrétní výhody, ne jen zátěž.
Senátor podle mě nemá být člověk, kterého lidé vidí jednou za šest let. Chci být mezi lidmi, znát jejich problémy a prosazovat je tam, kde se rozhoduje.
Petra Rédová Fajmonová je kandidátkou hnutí Stačilo!
Bohumila Beranová: Ochrana půdy
Senát vnímám jako pojistku demokracie, která je v dnešní době klíčová. Věřím, že pozice senátorky je dostatečně silná na to, aby se mi dařilo pro znojemský okres vyjednávat dobré podmínky a aby nebyl přehlížen jako dosud. Také nechci, aby procházely zákony, které lidem zdražují život.
Z pozice senátorky chci mimo jiné chránit jihomoravskou krajinu a ornou půdu.
Bohumila Beranová je kandidátkou hnutí Hlas regionů.
Pavel Černý: Lepší doprava i zaměstnání
Chci, aby po mém šestiletém mandátu bylo na Znojemsku vidět, že se na něm pracovalo. Nechci šest let pospávat v senátní lavici. Všechno, co v životě stojí za to, se musí odpracovat. Stejně tak chci pracovat jako senátor.
Nejdřív se ale ptám – občanů, starostů a zástupců obcí. Navštívil jsem všech 148 obcí, městysů a měst Znojemska a v těchto návštěvách chci pokračovat. Pro mě to není splněný předvolební úkol, ale začátek dlouhodobé práce.
Z toho vycházejí mé priority: lepší doprava a infrastruktura, více pracovních příležitostí, lepší ohodnocení práce a dostupné bydlení. Po šesti letech chci umět říct: udělal jsem pro Znojemsko maximum.
Pavel Černý je kandidát Přísahy.