Dejte mi svůj hlas! Za přírodu i proti vládě, lákají voliče kandidáti do Senátu

BRNO obvod 59

Senátorskou kancelář už v těchto dnech pomalu vyklízí Mikuláš Bek. Po šesti letech se rozhodl svůj mandát neobhajovat a plně se věnovat ministerské práci v čele resortu školství.

Jeho nástupcem se může stát buď divadelní režisér Břetislav Rychlík, kterého podporují vládní strany a v prvním kole získal 28,8 procent, nebo kandidátka opozice a náměstkyně brněnské primátorky za hnutí ANO Karin Podivinská s výsledkem 23,7 procent hlasů v prvním kole.

Břetislav Rychlík

Kandidát za TOP 09, ODS, Zelené a Piráty s podporou hnutí Fakt Brno.

Jak by se měl změnit současný zákon o veřejnoprávních médiích, za jejichž nezávislost dlouhodobě bojujete?

Současná podoba není systémová, to je nebezpečné. Ideálem je nezávislost veřejnoprávních médií na politických stranách a státní moci, tzv. bavorský model. To je léta neprůchozí, kompromis by byl rozdělit volbu do rad médií veřejné služby 50:50 mezi Sněmovnu a Senát. Zamýšlené zrušení koncesionářských poplatků hnutím ANO je hazardem a vážným ohrožením zákonem zaručené veřejné služby občanům i autonomního postavení národních médií. To je model státních médií, nikoliv médií, které nemají jednoho pána.

2. kolo senátních voleb Volební místnosti budou otevřené tradičně v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volební lístky nedorazí lidem do poštovních schránek, dostupné jsou až ve volebních místnostech.

Co by se mělo změnit v ochraně životního prostředí, které se v Senátu v případě zvolení chcete jako celoživotní skaut také věnovat?

Začít ochranou klimatu, to je klíčové. Heslo „30 procent vrátit přírodě blízké původnímu stavu“ je nesplnitelné. Ale jde hospodařit v krajině, aby tu nebyly celé postkomunistické lány. Lesy České republiky nemusí být hodnoceny podle těžby, část by mohla být pralesem. Dále je třeba obnovit biodiverzitu krajiny a taky změnit veřejný diskurs politických elit, které ochranu přírody pyšně a krátkozrace zesměšňují.

Se znepokojením sledujete dění v kultuře na Slovensku a myslíte si, že by podnikatelské kruhy i jednotlivci mohli založit Česko-slovenský kulturní fond, který by finančně podporoval postižené jednotlivce i rodiny na Slovensku. Jak se na tom případně může podílet i český Senát nebo vy jako senátor?

Vahou autority a kontakty na podnikatele a firmy. Iniciováním či podporou společných projektů. Ne útlumem, ale posílením spolupráce se Slovenskem.

Za co byste zkritizoval současnou vládu ve chvíli, kdy vás vládní strany v senátním boji podporují? A za co byste ji naopak pochválil?

Vládu kritizuji za tragickou komunikaci s veřejností, dokonce ani pozitivní výsledky ze svého programu nedokážou srozumitelně sdělit. Kritizuju ji za neschopnost oslovit občany s reálnými sociálními problémy. Nechávají celé skupiny frustrovaných občanů napospas populistům. Naopak ji chválím za zahraniční politiku ve vztahu k Putinovu režimu. Ochrana hranic státu je prvořadou povinností vlády. A chválím ji i za profesionální, promyšlená opatření při povodních. Hlavně v kontrastu s tím, jak Andrej Babiš v covidu kontroloval stav rohlíků v Tescu a mezitím umírali lidé.

Podporu vám vyjádřila neúspěšná kandidátka z první kola lidovecká poslankyně Marie Jílková i kandidát hnutí STAN Libor Zabloudil. Jak ji vnímáte?

Vážím si toho a děkuji, že splnili nepsanou dohodu. To je vzácné.

Karin Podivinská Kandidátka za hnutí ANO a SOCDEM. Za svou velkou prioritu jako případná senátorka si berete dostupné bydlení. V čem konkrétně a jak může stát lidem v tomto pomoci?

Stát může finančně podpořit města a obce při výstavbě dostupného bydlení ze státního rozpočtu, legislativně zjednodušit spolupráci soukromého a veřejného sektoru při výstavbě bytů nebo změnit zákon, aby se úvěry, které by čerpaly obce na výstavbu bytů, nezapočítávaly do dluhové brzdy obcí. To je hodně omezující. Vy máte už dva roky na starosti bydlení jako náměstkyně brněnské primátorky. Příliš nových a dostupných bytů, které by se realizovaly, ale za tu dobu v Brně nevidím. Proč?

Povolovací proces při výstavbě domů a bytů je neskutečně komplikovaný. Ale i tak jsme za dva roky zrealizovali několik desítek bytů a máme připravených k výstavbě dalších několik stovek, které jsme chtěli začít stavět ještě letos a také začátkem příštího roku. Povolovací proces se ale zbrzdil nepovedenou digitalizací stavebních úřadů z pozice Ministerstva pro místní rozvoj. Podporujete snahu, aby stejnopohlavní páry, které touží mít děti v pěstounské péči nebo je chtějí adoptovat, měly stejná práva a povinnosti jako heterosexuální páry. Zrovna nedávno se zákon novelizoval a tato možnost neprošla i kvůli mnoha poslancům ANO, kteří se při hlasování zdrželi. Byla to chyba?

Hnutí ANO podpořilo tuto novelu zákona.(ANO podpořilo závěrečný návrh, nikoli však jeden z pozměňovacích, který řešil právě narovnání práv, pozn. red.) Pokud vás lidé zvolí do Senátu, zůstanete i nadále ve vedení Brna?

Propojení vedení města a Senátu považuji za výhodu, protože jsem v častém kontaktu se starosty městských částí a tím pádem vím, jaké potřeby mají a s čím potřebují pomoci. Jak vnímáte podporu od bývalého hejtmana Michala Haška?

Podporuje mě hodně politiků, většina mě už za ta léta osobně zná. Za každou podporu děkuji.

Břeclav obvod 56

O pouhých 81 hlasů zaostal obhajující senátor Rostislav Koštial (ODS) a bývalý starosta Mikulova za možností postoupit do druhého kola senátních voleb, přestože letos šel do boje i s podporou TOP 09 a KDU-ČSL v rámci koalice SPOLU. Kvůli postupu dvou kandidátů, kteří se vůči vládě tvrdě vymezují, ani jednomu z nich nevyjádřil podporu před druhým kolem.

Nástupcem Koštiala se stane buď zakladatel hnutí Přísaha Robert Šlachta, který získal v prvním kole 24,7 procent hlasů, nebo poslanec za hnutí ANO Miloslav Janulík se ziskem 22,5 procent hlasů v prvním kole.

Robert Šlachta

Kandidát za hnutí Přísaha s podporou Moravanů a Svobodných.

Říkáte, že vaším hlavním cílem je, že chcete zastavit tuto vládu. Jak to jako jeden senátor uděláte?

V první řadě tak, že budu hlasovat proti vládě a proti jejich nesmyslným zákonům, které projdou do Senátu. Teď je situace taková, že tam má vláda většinu a Senát neplní kontrolní funkci. Taky jsem se díval, že už v prvním kole byli zvoleni senátoři, se kterými si umím představit spolupráci, takže na to určitě nebudu sám.

Znamená to, že veškeré zákony z pera vlády budete vždy odmítat?

Pokud tato vláda bude schopna přijít s aspoň jedním přijatelným zákonem, kterým nebude okrádat důchodce nebo zvedat daně, tak za to rád budu hlasovat. Nic takového od ní ale zatím nevidím.

Neříkáte naopak vůbec nic, co byste chtěl prosazovat. To nic takového nemáte?

Chci prosadit dostavbu dálnice na Vídeň, budu vždy hlasovat proti zástavbě orné půdy skladovými halami a chci, aby daň na tiché víno zůstala na nule.

Váš protikandidát Miloslav Janulík z hnutí ANO je taky zástupcem opozice. Jak a čím chcete oslovit jeho voliče, proč by měli dát přednost vám?

Pan Janulík je jedenáct let poslancem za jižní Moravu a taky za Břeclavsko. A slyšel o něm někdy někdo, že by něco pro jižní Moravu udělal? Ne. Vůbec. Jak je neviditelný ve Sněmovně, bude neviditelný i v Senátu. Nevidím jediný důvod, proč by měli lidé volit někoho, kdo si tam chce jenom na šest let sednout a nic nedělat. To jsou úplně vyhozené peníze i promrhaný mandát.

Čím chcete oslovit voliče vládních stran, pokud je vůbec chcete oslovit? Myslím, že v krajských volbách se naplno ukázalo, že voliči vládních stran nejsou s působením vlády vůbec spokojeni. Kdo by taky byl s tím, co tam předvádí? Obří schodky, chaotické řízení ministerstev a porušení snad všech předvolebních slibů, co kdy vláda dala. Já chci proto oslovit všechny voliče, kteří nechtějí, aby byl Senát jenom schvalovací automat pro vládu, aby přišli už tento pátek a sobotu k volbám a volili mě.