Místo zelené svítí na semaforu červená. Řidič ukazuje chyby v preferenci MHD

Řidič brněnské MHD, který zveřejnil video na kanále s názvem The Jura, tvrdí, že preference nefunguje dokonce na 90 procentech křižovatkách ve městě.

Na zveřejněném videu je zaznamenáno více situací, kdy těsně před příjezdem do křižovatky blikne červená. „Aby bylo poznat, co se v křižovatce stalo, je potřeba znát přesné místo a čas,“ reagovala Vladimíra Navrátilová, mluvčí městské společnosti Brněnské komunikace, která má nastavení a řízení semaforů na starosti.

Podle ní nelze brát preferenci MHD v křižovatkách jako absolutní, ale takzvanou podmíněnou. „Tento způsob řízení sice neumožní plynulý průjezd bez zastavení všem vozidlům MHD, ale zajišťuje pokles zdržení a počtu zastavení ve srovnání s řízením bez preference. Pokud vozidlo MHD zastaví, znamená to, že daný signál byl již prodlužován do maximální délky, nebo vozidlo nebylo správně přihlášeno,“ přiblížila.

Na videu je ale třeba vidět i situaci, jak „Jura“ vyjíždí při večerním provozu ze zastávky na Konečného náměstí, kde mu po čekání blikne volno, jenže po 80 metrech u další světelné křižovatky opět stojí. Volný průjezd mu nevydržel.

Ještě více nepochopitelné je čekání na jiné křižovatce, kde musí opět v nočních hodinách stát s vozem na červenou, přestože v druhém směru nikdo neprojede ani nejde nikdo přes přechod. Ztrácí tak sekundy, které se pak sčítají do minut.

Stejný řidič MHD upozornil i na to, jak o víkendu, kdy je město na silnicích prázdnějších, je v krátkém úseku z Nových sadů po odbočku na ulici Hybešovu schopen jet klidně tři minuty. „Není zohledněn příjezd tramvaje do zastávky, průjezd celou křižovatkou ani délka celé soupravy,“ tvrdí „Jura“. Jen samotné semafory, respektive jejich nastavení, se podle něj postarají o to, že MHD jezdí se zpožděním.

Dříve byly lépe nastavené, zní kritika

Ozývají se i hlasy, že před modernizací semaforů, která se poslední roky rozjela ve velkém, nebyly takové problémy jako nyní. S tím ale jejich městský provozovatel nesouhlasí. „Jde o subjektivní pocit, pokud je dopravní řešení stejné. Jestliže bylo nutno něco měnit, pak se může stát, že dojde k ovlivnění dopravy. Na toto poukazuji řidiči, kteří křižovatku používají jen v jednom směru – zpravidla v tom hlavním,“ sdělila Navrátilová.

Podle informací iDNES.cz se problémy s naladěním semaforů ovšem řeší celkem pravidelně už delší dobu uvnitř dopravního podniku a téma se zdvihá i na společných jednáních dopravce právě s firmou Brněnské komunikace. Dokonce tam údajně došlo k ostré výměně názorů mezi šéfy obou společností.

Naposledy téma údajně nefungující preference MHD, jak si ji stanovilo město, zdvihl i opoziční politik Adam Zemek (Piráti). „Každý den lidé jezdí do práce MHD zbytečně delší dobu, než by museli,“ prohlásil.

Podle něj se vedení města spokojí jen s tím, že jim „na papíře“ svítí, že se jim navyšuje počet křižovatek v módu preference MHD, reálná data z provozu už ale nesbírá a nevyhodnocuje. „Třeba počet minut za den, co vozy MHD prostojí na křižovatkách na červenou,“ dává příklad a po magistrátu tato data chce, aby jim svá slova a nefunkčnost preference dokázal.

Nabrané zpoždění na semaforech se podle „Jury“ snaží řidiči dohnat tím, že nečekají na dobíhající cestující, za což pak od některých schytávají nadávky, že jim chtěli ujet. „I řidiči jsou ale lidé a na konečné by rádi využili své pauzy a také třeba WC,“ dodal.