Inspiraci nehledám na výletech, ale v pokojíčku líčí Arnošt Goldflam

Známý je nejen jako herec, ale také režisér a autor knížek a divadelních her. S jižní Moravou ho pojí dlouholetá divadelní činnost i brněnský dialekt, který je mu stále vlastní. Rodák z Brna Arnošt Goldflam už řadu let bydlí v Praze, na Moravě však prožil přes padesát let svého života.