V Brně je kaváren tolik, že je všechny navštívit nejde, míní elitní barista

Brno, v němž rodák z Hořic v Podkrkonoší už několik let žije, označuje za město s nejsilnější kavárenskou kulturou v Česku a návštěvy známých většinou končí exkurzí do jeho oblíbených podniků.

„V Brně je obrovské množství kaváren a podle mě není možné je všechny navštívit. Kdysi jsem si je odškrtával ze seznamu, ale pak jsem to vzdal,“ popisuje Kramář v dalším dílu letního seriálu MF DNES s názvem Sem bych vás vzal, v němž jihomoravské osobnosti zvou čtenáře na svá oblíbená místa.

Vystudovaný audio inženýr říká, že na kávě závislý není. Když nemá možnost vychutnat si ji ve výběrové kvalitě, nedá si ji raději vůbec. Své přátele by vzal hlavně do dobrých kaváren a restaurací, kde si většinou sám objednává espreso a k němu malé pivo.

„Do Brna jsem přijel kvůli studiu na vysoké škole. Za kávovarem v Rebelbeanu jsem začal pracovat už během studia v roce 2016 a bylo to moje první zaměstnání vůbec. Když jsem začínal, žádná ze čtyř našich aktuálních kaváren neexistovala, měli jsme jen malý stánek s kávou v holičství spojeném s tetovacím salonem ve Smetanově ulici,“ přibližuje Kramář vzestup firmy, která má nyní v Brně kavárnu Bzzzukot v Židenicích a další v Černých Polích, kancelářském komplexu ve Vlněně a Jundrově.

Sám však dochází i na jiná místa. „Své přátele bych vzal například do Tyjátru, což je bar s kávou a vínem za Uměleckoprůmyslovým muzeem v Brně s nádherným prostorem na sezení přímo pod obrovským umělým visícím mrakem,“ nadhazuje Kramář. „Pak bych je vzal do kavárny Fridrich v Lidické či espreso baru SPOT v Přadlácké, kde kromě kávy a piva dělají akce s dýdžeji a muzikanty. Nejzajímavější je však prostor, protože když člověk vstoupí dovnitř, ocitne se ve skateparku s barem,“ líčí.

S babičkou do cukrárny

Kam by doporučoval vyrazit na jídlo? „Co se týče restaurací, k mým oblíbencům patří japonské bistro Manya, nejlepší mexická kuchyně je Bistro Bastardo, na snídani pak chodím do Eggo na Dvořákově, kde se ale nenajedí vegetariáni, “ podotýká.

Na pivo nejraději zajde do hostince U Semináru, kde podle něj čepují nejlepší plzeň a dělají nejlepší vídeňský řízek se salátem v Brně, či do kavárny Tungsram, kde mají ze zahrádky krásný výhled na Petrov. „Kdyby mě do Brna přišla navštívit babička, vzal bych ji do cukrárny, kde mají i dobrou výběrovou kávu, což je podle mě Sorry – pečeme jinak nebo cukrářství Martiňák, kde mají geniální větrníky a věnečky,“ oznamuje.

V okolí Brna by doporučil podnik Mezi řádky v Němčičkách na Břeclavsku. „Je to maringotka zaparkovaná na kraji vinice, kde nabízí výborné víno, kávu z naší pražírny a malé dobroty k jídlu. Je skvělé, že si člověk na jižní Moravě může vyjet na výlet na kole a uprostřed vinohradu si dát výběrovou kávu,“ vyzdvihuje Kramář. Zaujala jej rovněž kavárna na dvorku fary v Bořeticích s příznačným názvem Dvorek nebo kavárna s vinárnou Sousedi Pavlov, také na Břeclavsku. „Čistě na víno pak jedině k Honzovi Stávkovi v Němčičkách,“ dodává.

Ve své původní domovině se vždy rád vrátí do přírody, kterou představuje Český ráj. „Je to tam vážně krásné. Malé vesničky, staré chaloupky a chodníky v lesích mají něco do sebe,“ láká Kramář, který měl nedávno v těchto končinách svatbu. „Mnozí hosté z Brna přiznali, že netušili, jak pěkné to tam je. Já jsem pak byl kamarádovi na svatbě v Moravském krasu u Rudického propadání a z toho jsem byl uchvácen zase já,“ odhaluje.

V Praze jsou pro něj jistotou kavárny Můj šálek a Místo, zajímavá je pro něj také Mazelab, která zevnitř připomíná laboratoř. „Nejvíc mě překvapilo, když jsem na kavárnu s výběrovkou narazil v maličké vesničce Hrejkovice s pěti sty obyvateli po cestě do jižních Čech. Bylo to okénko s kávovarem v zatáčce s názvem Kávová osvěta. Je úžasné, že člověk dokáže najít dobrou kávu v malých skrytých kavárničkách po celé republice,“ libuje si Kramář.