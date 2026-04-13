OBRAZEM: Prasátko jako dalmatin. V přírodě by nepřežilo, v oboře je atrakcí
Kráter v centru Brna mizí. Místo něj vyroste bytový komplex za miliardy
Dlouho zanedbaná proluka v centru Brna mizí před očima. Místo bývalého Albertu a nevzhledné rozpadající se zdi vyroste rezidenční komplex se stovkami bytů, obchody i službami. Projekt za miliardy...
Účelová likvidace rodiny, tvrdí majitel o demolici černé stavby, již bránil na střeše
Místnosti jsou téměř prázdné, na podlaze leží jen několik krabic a venku na terase je seskládaný kuchyňský nábytek. I ten ale za pár hodin zmizí. Je pondělní dopoledne a rodina Sklenářových...
KVÍZ: Co víte o víně?
Každý Čech vypije za rok průměrně 20 litrů vína. Přestože evropského průměru kolem 36 litrů místní spotřebitelé zdaleka nedosahují, tuzemské vinařství má dlouhou tradici a na svá vína a vinařskou...
„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely
Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...
„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestovali proti sjezdu sudetských Němců
Víc než stovka lidí přišla v úterý protestovat na brněnskou radnici proti sjezdu sudetských Němců, který se má ve městě uskutečnit v květnu. Odpůrci akce převážně v důchodovém věku přinesli...
Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice
Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...
Volejbalové Šelmy míří do Ronda. Nezdar Komety na nás snad nepřejde, smějí se
Rondo bez ledu, ale opět s nejvyššími ambicemi. Šelmy Brno odehrají finále Datart extraligy žen v hale hokejové Komety a míří hodně vysoko – na rekordní návštěvu i titul. Věří, že nezvyklé prostředí...
Naplno i v tréninku! radí poslední Češka v WNBA. Hamzová na cestu za moře vyspěla
Když se Romana Hamzová v roce 2000 dostala z brněnských Žabin do americké WNBA, psal se výjimečný basketbalový příběh. Byla teprve druhou Češkou, která si zahrála tuhle elitní soutěž. O více než...
Toalety na stadionu v Opavě zdemolovali fanoušci Zbrojovky, škoda čtvrt milionu
Policie v Opavě prověřuje sobotní zdemolování záchodů v areálu tamního fotbalového stadionu. Speciální kontejner poničili někteří fanoušci Zbrojovky Brno, předběžná škoda se pohybuje okolo čtvrt...
Jsou v pečicím papíru i starém nábytku a způsobují rakovinu, varuje toxikoložka
Co mají společného sáček na na popcorn a křeslo po babičce? Mohou v sobě skrývat látky, které jsou spojovány s řadou onemocnění, od neplodnosti po rakovinu. Takzvané endokrinní disruptory, které se...
Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech
Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....
Srážka autobusu a dalších aut na dálnici D2 u Rebešovic si vyžádala dva zraněné
Na pátém kilometru dálnice D2 ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě autobusu a několika dalších vozidel. Ke srážce došlo okolo 18:20 a na místě jsou dvě lehce zraněné osoby. Provoz na komunikaci...
Grolich a Rakušan odstartovali kampaň lidovců a Starostů, prozatím v Brně
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan a velký favorit na nového šéfa KDU-ČSL Jan Grolich zahájili společnou letošní kampaň obou stran. Zatím jde tedy o komunální volby v Brně. Teprve se uvidí, jestli bok...
Ulice Tálské, park Pechy. V Brně chtějí pojmenovat místa po tvářích Provázku
Kulturní osobnosti, které ve druhé půlce 20. století zanechaly v Brně výraznou stopu, se mohou posmrtně dočkat významné pocty. Projednává se návrh, aby byly nové ulice a veřejná prostranství, která...