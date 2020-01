Evropský šéfkuchař roku vaří v Brně, své umění piloval na souši i oceánech

V kuchyni v brněnském hotelu Courtyard by Marriott zní hlavně angličtina, ačkoliv jejím šéfkuchařem je Brňan Radovan Zajíček. Vaří tu totiž lidé z nejrůznějších zemí a potřebují se domluvit. A vzhledem k tomu, že za minulý rok byl Zajíček vyhodnocený jako nejlepší evropský šéfkuchař v klání více než 900 hotelů řetězce Marriott, zdá se, že se to daří. Jeho cesta do Brna ale nebyla přímá. Vedla přes Anglii, Francii, Kanárské ostrovy a Rakousko. A hlavně přes oceán, protože sedm let pracoval na zaoceánských výletních lodích.