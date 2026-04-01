Očkování je věcí jednotlivce, tvrdí nový spolek, který chce mluvit do medicíny

Povinné očkování jako relikt minulosti musí být nahrazené individuálním rozhodováním každého jednotlivce. To platí i pro další léčebné metody, kdy se údajně některé postupy upozaďují. Tvrdí to spolek s názvem Odborná společnost lidských práv v biomedicíně, jejímž předsedou je brněnský imunolog Vojtěch Thon a který ve středu v Brně představil svou činnost.

„Povinné očkování nemusí být špatné, ale jde o to, aby bylo člověku správným způsobem nabídnuto a aby on sám mohl rozhodovat, jakou kombinaci vakcín si zvolí. My tady dneska máme jednu kombinaci vakcín, kterou naše společnost uznává, ale to není princip medicínský,“ sdělil Thon.

Ten před třemi roky například mluvil o tom, že vakcíny proti covidu měly smysl zpočátku pro nejohroženější skupiny obyvatel, ale sporné byly jako plošné opatření. Zpochybnil i význam respirátorů.

V Brně byl představen vznik spolku s názvem Odborná společnost lidských práv v biomedicíně. Jejími zakladateli jsou zleva přírodovědec a imunolog Karel Drbal, imunolog Vojtěch Thon a novinářka Angelika Bazalová. Nová platforma je zaměřená na ochranu základních lidských práv a bioetických principů v medicíně i výzkumu. (1. dubna 2026)
V Brně byl představen vznik spolku s názvem Odborná společnost lidských práv v biomedicíně. Jejími zakladateli jsou zleva přírodovědec a imunolog Karel Drbal, imunolog Vojtěch Thon a novinářka Angelika Bazalová. Nová platforma je zaměřená na ochranu základních lidských práv a bioetických principů v medicíně i výzkumu. (1. dubna 2026)
V Brně byl představen vznik spolku s názvem Odborná společnost lidských práv v biomedicíně. Jejími zakladateli jsou zleva přírodovědec a imunolog Karel Drbal, imunolog Vojtěch Thon. Nová platforma je zaměřená na ochranu základních lidských práv a bioetických principů v medicíně i výzkumu. (1. dubna 2026)
V Brně byl představen vznik spolku s názvem Odborná společnost lidských práv v biomedicíně. Mezi jejími zakladateli je přírodovědec a imunolog Karel Drbal Nová platforma je zaměřená na ochranu základních lidských práv a bioetických principů v medicíně i výzkumu. (1. dubna 2026)
Ve spolku jej doplňuje i jeho kolega z oboru Karel Drbal, který hned na počátku pandemie v březnu 2020 hovořil o tom, že se covid přeceňuje a že ho společnost zvládne. Nakonec v Česku zemřelo v souvislosti s tímto onemocněním přes 40 tisíc lidí. Později pak kritizoval vládu za to, že netestováním očkovaných se dál v populaci šíří infekce a že vakcíny proti covidu po půl roce ztrácí účinnost na polovinu.

„Vše se v medicíně urychluje a málokdo dokáže skutečně široce pojmout všechen vývoj. Ne vše však může být ku prospěchu pacientovi, jak je na počátku zamýšleno. Kontrola by měla být nejen ze strany státu, ale i občanských iniciativ,“ vysvětlil Drbal význam jejich spolku.

Podle něj dneska v medicíně selhává etika, protože její dodržování údajně nevychází zdola, ale jen shora od státu. „My jen tvrdíme, že v dnešní době nejsou mezinárodní smlouvy a úmluvy dodržovány a je třeba na to upozorňovat,“ prohlásil.

Předseda České vakcinologické společnosti (ČVS) Roman Chlíbek se k tomuto sdružení příliš nechtěl vyjadřovat, protože o jeho činnosti nemá bližší informace. „Etika ve výzkumu je u nás ale jasně ukotvená,“ odmítá Chlíbek výtky, že by se v medicíně nepostupovalo podle vědeckých pravidel.

Podle jmen, která figurují mezi zakladateli uskupení, vnímá, že půjde o skupinu, která bude chtít hájit zájmy okrajových proudů ve společnosti, pokud jde o přístupy k očkování.

Zároveň do budoucna zpochybnil význam této skupiny. „Takových spolků si dneska může každý zapsat, kolik chce. Když budu chtít mít spolek za placatou Zemi, tak mi jej taky založí,“ dodává.

Už v úterý na tiskové konferenci odborníků na obhajobu Národní očkovací strategie vysvětloval rozdíl mezi Českou vakcinologickou společností sdružující na 380 expertů a jinými „samozvanými sdruženími“, jak je nazval, jehož členem se může stát kdokoliv.

ČVS je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, jejímiž členy je přes 31 tisíc odborníků. Instituce má jasně daná pravidla, že součástí můžou být skutečně jen lékaři či vysokoškolští experti. Sdružení vedené Thonem pod něj nespadá a ani se tam neplánuje zařadit.

Česká vakcinologická společnost vedená Chlíbkem nedávno s obavami sledovala výroky politické náměstkyně ministra zdravotnictví Karly Maříkové z SPD, která mluvila o nátlaku při očkování proti covidu. Zároveň jej nazvala „experimentem“.

S uklidněním pak Chlíbek s kolegy přijal reakci ministerstva, že se resort k očkování dlouhodobě staví pozitivně a podporuje jej jako klíčový nástroj prevence a ochrany veřejného zdraví.

