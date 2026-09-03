„Máme tak nyní obrovské množství dat, která jsou k dispozici i online, a hledáme, jak je co nejvíce a nejefektivněji využít,“ řekl generální ředitel Miloš Havránek.
Díky projektu, na němž spolupracuje s blanenskou firmou Buse, skončila doba ručních sčítačů na vybraných linkách a zastávkách a podnik se při různých rozhodnutích může opřít o tvrdá data.
Blanenský výrobce a dodavatel informačních systémů do veřejné dopravy instaloval technologie pro sčítání ve stejné době i do vozidel MHD v Ostravě a v Opavě.
„Zvolili jsme na rozdíl od Ostravy kamerovou technologii. Nad všemi dveřmi ve všech vozech snímá dveřní prostor a na základě obrazu vyhodnocuje počty nastupujících a vystupujících,“ řekl Havránek. Ředitelka firmy Buse Renata Burdová doplnila, že při testovacím provozu se podařilo nastavit systém tak, že jeho přesnost dosahuje 98 až 100 procent.
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Pro cestující má sčítání okamžitý přínos, že v aplikaci DPMBinfo vidí, jaká je míra obsazenosti spoje, na který čekají. Daleko větší využití mají data pro dopravní podnik. Jelikož má data z každého vozidla a z každé zastávky, nabízejí se tak velké možnosti zpracování pro jednotlivé spoje, linky i zastávky, pro konkrétní dny, týdny či měsíce.
Dopravní podnik tak může lépe reagovat jak operativně při řízení mimořádných událostí, tak může sledovat vytíženost spojů a linek v různých časech a reagovat například změnou jízdních řádů.
„Můžeme také opřeni o tvrdá data reagovat na různé podněty od cestujících, že někde jezdíme přeplnění, nebo naopak prázdní,“ řekl dopravní ředitel Jan Seitl. Dodal, že pro větší zásahy do jízdních řádů chce mít podnik kompletní roční datovou řadu, což bude mít v dubnu příštího roku. Z dat vyplyne, jak je poptávka rozložená v jednotlivých měsících, v době vysokoškolského semestru či o prázdninách.
Při hodnocení obsazenosti vozu vychází podnik z toho, že komfortní obsazenost je při zaplněnosti sedadel a poloviny kapacity na stání.
Burdová také zmínila, že kamerový záznam z dveřního prostoru se uchovává po dobu čtyř hodin, poté se automaticky maže. „Pokud se stane nějaký incident a policie bude záznam potřebovat, je velmi rychle k dispozici na snadno vyjmutelné SIM kartě,“ řekla Burdová.
Dopravní podnik za projekt zaplatil přes 61 milionů korun, přičemž díky evropským fondům získal dotaci přes 47 milionů korun. „Díky těmto penězům jsme se mohli rozhodnout, že do toho půjdeme,“ řekl Havránek.
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30. června 2026