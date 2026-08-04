„Tak brzy ráno jsme se sběrem ještě nikdy nezačínali. Potřebujeme chránit nejen lidi, kteří ve vinicích pracují, ale také samotné hrozny. V extrémních vedrech by se velmi rychle zahřívaly a začaly oxidovat, což by mělo negativní vliv na jejich kvalitu,“ uvedl Šťastný.
Ve vinohradech u Dolních Dunajovic a ve Valticích v úterý sběrači sklidili asi tři tuny hroznů ranné odrůdy Augustovskij, které poslouží pro výrobu burčáku. Na stavu hroznů je podle agronoma vinařství Martina Novosada dobře vidět vliv závlahy.
„Ve vinicích, kde ji máme, jsou bobule větší, šťavnatější a mají lepší výlisnost. Na lokalitách bez závlahy jsou hrozny kvůli suchu drobnější a obsahují méně vody,“ upozornil Novosad.
Vinaři si při výrobě burčáku dávají pozor mimo jiné i na rychlost. Čím kratší doba uplyne od sklizení do lisování, tím lépe si hrozny uchovají své aroma. Po lisování začne mošt kvasit, první burčák z něj bude vinařství prodávat v pátek.
Jako burčák se smí na českém trhu označovat pouze nápoj z českých hroznů. Pokud se vyrábí ze zahraničních, musí nést označení částečně zkvašený hroznový mošt. Podle zákona se smí první burčák prodávat od 1. srpna, tak časný prodej ale nebývá obvyklý, v minulých letech byl první burčák z raných odrůd k dispozici obvykle mezi 5. srpnem a 20. srpnem.