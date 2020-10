Bouře kvůli sběrnému dvoru. Nechte cestu být, jinak skončíme, hrozí firmy

Do osmnáctihektarového areálu bývalé cementárny v brněnské městské části Maloměřice a Obřany vede jediná silnice. Pro šestnáct větších a řadu dalších lokálních firem, které dohromady dávají práci více než čtyřem stovkám lidí, je klíčová.

„Týdně tudy projíždí zhruba 700 nákladních aut a asi tisícovka osobních,“ vypočítal jednatel místní stavební společnosti Mamut-Therm Pavel Michek.



Právě vytížená silnice ve Slaměníkově ulici je jádrem sporu mezi firmami na straně jedné a městskou částí a úředníky stavebního odboru na straně druhé. Vedle areálu má totiž pod správou města vyrůst nový sběrný dvůr, který cestu o šířce 9,5 metru ukrojí na rovných šest metrů.



„Auta nebudou mít dostatek místa na vytočení a dovnitř areálu se zkrátka nedostanou. Pro řadu zdejších firem je to likvidační krok,“ tvrdí jednatel společnosti Feromat Martin Pelánek.

A podnikatele štve především fakt, že s nimi nikdo pořádně nekomunikuje. Zdejší stavební úřad firmy dokonce loni vůbec nezahrnul do územního řízení.

„O tom, že se bude stavět, jsme se tak dozvěděli až letos v srpnu úplnou náhodou. A pár dní nato jsme jen koukali z okna, jak zničehonic přijela auta a dělníci začali vykládat ploty a nářadí a začali chystat staveniště,“ vylíčil Pelánek.

Jako hlavního viníka celé situace firmy označují vedoucího maloměřického odboru stavebního úřadu Radka Sovičku. „Podle jeho názoru prý nejsme a ani nemůžeme být účastníky řízení, protože nejde o naše pozemky. Jenže my jsme do celé plochy hodně investovali, máme úvěry, nic zde předtím nestálo. A hlavně ze zákona může být účastníkem řízení každý, koho se záležitost dotýká. Pan Sovička mi přesto nedovolil ani nahlédnout do spisů týkajících se rozhodnutí, což je v rozporu s právem na informace, proto jednal a stále jedná protizákonně,“ postěžoval si Michek.



Redakce MF DNES oslovila šéfa stavebního odboru s žádostí o vysvětlení, ten však odmítl. „Situace se stále vyvíjí, a proto nemůžu poskytnout bližší informace,“ sdělil s odkazem na nadřazený odbor územního a stavebního řízení brněnského magistrátu.

Do řešení se vložil magistrát, firmy čekají

Právě tam se obrátil i Michek se žádostí firem o přezkoumání a magistrátní úředníci jejich odvolání vyhověli. Vyzvali tak stavební úřad městské části, aby řízení přerušil a zahrnul dotčené společnosti do dalších jednání. Podle Michka ovšem Sovička firmám i nadále odpírá přístup k informacím a přenechává odpovědnost na magistrátu.

V návaznosti proto magistrát stavebnímu úřadu uložil povinnost zveřejnit rozhodnutí o obnově řízení, aby dělníci zatím nemohli sběrný dvůr stavět. To ovšem Sovička neudělal, a proto rozhodnutí musel opět vyhlásit až magistrát.

„Dokumenty o stavbě by měl účastníkům řízení podávat příslušný stavební úřad, který to však odmítl. Věc se opět řeší na našem odboru územního a stavebního řízení, a to v rámci režimu zákona o informacích,“ objasnil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

A maloměřické firmy dál s napětím čekají, co se stane. „V praxi to teď funguje tak, že tu stavební firma sice nemůže nic zásadního provádět, má zde ovšem od 20. září platný zábor na veřejný prostor, což schválil odbor dopravy. Dovezli si sem cedule se zákazem parkování a my bychom teď případně mohli městu platit pokuty za to, že tenhle prostor využíváme,“ poznamenal Pelánek.

Právník firem se proto na magistrát obrátil s vysvětlením, že zábor je povolený i na prostor, kde už povolení na stavbu neplatí. „Na to nám na odboru dopravy řekli, že s tím nemohou nic dělat, jelikož žádost byla podána správně, a proto ji schválili. Celá situace je absurdní,“ dodal rozhořčeně Pelánek.

Klacky pod nohy? „Dvůr je v zájmu všech občanů“

Případ se přitom táhne už od roku 2014, kdy se stavba řešila poprvé. Tehdy ale firmy do jednání patřily a navrhovatel neuspěl. Podle Pelánka nezaručil, že dvůr nebude bránit vjezdu do areálu, a proto kauza na několik let utichla.

Podnikatelům navíc vadí, že zastání se nedočkali ani u politického vedení Maloměřic a Obřan. „Máme uzavřené různé smlouvy se svými klienty, které bychom v případě stavby nezvládli plnit a platili za to sankce. Městská část by nás měla podporovat, a ne nám házet klacky pod nohy,“ prohlásil Michek.

Redakce MF DNES se několikrát snažila kontaktovat zdejší starostku Kláru Liptákovou (KDU-ČSL), která podle Pelánka chce stavbu urychlit a prosadit. Její sekretariát odkázal na e-mailovou komunikaci, ale ani tak Liptáková nereagovala.

K situaci se nakonec po dotazech redakce vyjádřil místostarosta Stanislav Dvořák (ČSSD). „Vzhledem k dostatečné šířce účelové komunikace a přilehlých dopravních ploch doteď firmy prostor zneužívaly jako veřejné parkoviště. Rozhodně tedy tímto krokem jejich podnikání neomezujeme. O zřízení sběrného dvora usilujeme už deset let a jednáme ve veřejném zájmu občanů celé naší městské části, který je nadřazený soukromým zájmům firem,“ reagoval Dvořák.

Není to však poprvé, co si místní na chování politiků a úředníků stěžují. Letos v květnu město ve spolupráci s radnicí vyasfaltovalo cestu, která zasahovala i do soukromého pozemku lidí z Obřan. Ti se zlobili, protože o takové úpravě neměli předem tušení.