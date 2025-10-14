Mobilní záchod, voda jen v barelu. Hygiena se zhrozila při kontrole sběrných dvorů

Marek Osouch
  15:16
V podmínkách, které nevyhovují právním předpisům, musejí pracovat zaměstnanci sběrných středisek odpadů provozovaných městskou společností Sako Brno. K takovému závěru došli hygienici poté, co šestici sběrných dvorů letos na základě anonymního oznámení navštívili. Pracovníci zde nemají k dispozici tekoucí vodu, a tedy ani splachovací záchody.

Jako zázemí slouží pouze obyčejná buňka, tekoucí vodu by tu člověk hledal marně. Ta pitná se musí dovážet v barelech, vymoženost jako splachovací záchod je tak vyloučená. Místo něj slouží mobilní WC.

V takových podmínkách musejí každý den pracovat lidé v brněnských sběrných dvorech, kteří přitom nakládají s odpady, někdy i těmi nebezpečnými.

Zaměstnanci v šesti brněnských sběrných dvorech pracují podle hygieniků v nevyhovujících podmínkách. Nemají k dispozici tekoucí vodu a musí chodit na mobilní WC. Brno v úterý 14. října 2025 vyčlenilo 10 milionů korun na nápravu situace.
Zaměstnanci v šesti brněnských sběrných dvorech pracují podle hygieniků v nevyhovujících podmínkách. Nemají k dispozici tekoucí vodu a musí chodit na mobilní WC. Brno v úterý 14. října 2025 vyčlenilo 10 milionů korun na nápravu situace.
Zaměstnanci v šesti brněnských sběrných dvorech pracují podle hygieniků v nevyhovujících podmínkách. Nemají k dispozici tekoucí vodu a musí chodit na mobilní WC. Brno v úterý 14. října 2025 vyčlenilo 10 milionů korun na nápravu situace.
Zaměstnanci v šesti brněnských sběrných dvorech pracují podle hygieniků v nevyhovujících podmínkách. Nemají k dispozici tekoucí vodu a musí chodit na mobilní WC. Brno v úterý 14. října 2025 vyčlenilo 10 milionů korun na nápravu situace.
9 fotografií

Podle hygieniků takový stav odporuje normám a nařízením, která stanovují podmínky ochrany zdraví při práci. „Paní, která tady byla, řekla, že se velmi dlouho na stálém pracovišti nesetkala se suchým záchodem,“ popsal redakci iDNES.cz pracovník jednoho z brněnských sběrných středisek.

I jemu podmínky, v jakých musí denně pracovat, vadí. Navíc upozornil, že se nedaleko odsud nedávno kopal vodovod, takže bylo možné přivést přípojku, což se však nestalo. Teď ovšem nezbude Brnu a jeho městské firmě Sako nic jiného, než ji stejně vybudovat.

Skládky zavírají, odpad zůstává. Obce tak musí víc třídit a spoléhat na spalovnu

Krajská hygienická stanice totiž mimo jiné trvá na tom, že je nutné vybavit takové pracoviště tekoucí pitnou vodou, a to i teplou. Požaduje také splachovací toaletu. „Suchý nebo chemický záchod nelze zřizovat pro pracoviště určené pro trvalou práci,“ uvedla ve zprávě Barbara Gazdíková z hygienické stanice.

Deset milionů na zlepšení

Současný neutěšený stav dvorů, kam lidé odvážejí odpad, je podle magistrátu způsoben tím, jak a kde v 90. letech vzniky. „Zejména pak dlouhodobě nedostačujícími financemi na jejich opravy,“ stojí v důvodové zprávě materiálu, který v úterý projednávali brněnští zastupitelé.

Po kontrole hygieniků, která do městských středisek dorazila na základě anonymního oznámení, nicméně Brno v úterý najednou schválilo přes 10 milionů korun na vyřešení problémů. Hygienici totiž chtějí do konce roku vědět, co město dělá pro nápravu protiprávního stavu.

„Já jsem se to dozvěděl v polovině letošního roku, od té doby se tím intenzivně zabývám. Předtím jsem neměl informace o tom, že by někde docházelo k nedodržování předpisů,“ hájil se náměstek brněnské primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL), pod nějž tato problematika spadá.

Odtrhněte víčko od jogurtu, kelímky nevyplachujte, nabádá odpadová firma

Podle něj bude snaha vyřešit nedostatky u šesti nevyhovujících sběrných dvorů co nejdříve, a to v příštím, potažmo přespříštím roce. „Modernizace dalších, u nichž takto akutní problémy nejsou, pak záleží na finančních možnostech,“ dodal Chvátal.

Podle mluvčího společnosti Sako Brno Michala Kačírka mají ostatní střediska v současnosti odpovídající hygienické i technické zázemí. Na dotaz iDNES.cz, proč musejí zaměstnanci v šesti sběrných dvorech řadu let pracovat ve špatných hygienických podmínkách, přímo neodpověděl. Jen stručně sdělil, že peníze půjdou „na zvýšení uživatelského komfortu obsluhy středisek“.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Přináší zážitky, hájí miliardář sruby v radějovské oboře. Úřady je chtějí zbořit

Nelegálně postavené sruby v radějovské oboře na Hodonínsku by měly jít k zemi. Plyne to z rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu, kam se majitel obory a miliardář Leoš Novotný starší obrátil se...

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Matkou křižovatek přezdívají silničáři monumentálnímu křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Je jednou nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Její stávající uspořádání už ale...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Mobilní záchod, voda jen v barelu. Hygiena se zhrozila při kontrole sběrných dvorů

V podmínkách, které nevyhovují právním předpisům, musejí pracovat zaměstnanci sběrných středisek odpadů provozovaných městskou společností Sako Brno. K takovému závěru došli hygienici poté, co...

14. října 2025  15:16

Audit Brněnských Vánoc. Na mzdy šlo víc, než se odpracovalo, zjistila kontrola

Už za měsíc v Brně startují vánoční trhy, na magistrátu ale teď politici řeší hospodaření u těch z předchozích let, které jihomoravské metropoli dokonce vynesly titul Evropské hlavní město Vánoc....

14. října 2025  11:05,  aktualizováno  12:24

Parkování v Brně: kde odstavit auto zdarma a kolik stojí stání v modrých zónách

Odstavit auto v Brně, v jehož části fungují modré zóny, není pro řidiče jen tak. V historickém centru města platí zóna A, která je určena pouze místním a předplatitelům. V zóně B v širším centru je...

14. října 2025  5:07

Přestavba křížení D1 a D2. Kolony jsou větší než obvykle, ale jedou

S velkým napětím očekávali nejen silničáři a policisté první pracovní den po výrazném omezení provozu na křižovatce dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Kvůli přestavbě tohoto křížení panovaly obavy z...

13. října 2025  14:20,  aktualizováno  16:50

Dřív psala na stroji, teď vypráví. Ve 104 letech vydala román o Ježíšovi v Indii

Když Marta Mokrá v románu Poutník píše o prorokovi, který „bude putovat do Indie a snad se tam dožije sta let“, symbolicky tím propojuje příběh své knihy s vlastním životem. Pravděpodobně nejstarší...

13. října 2025  16:30

Úřad práce chtěl zbytečný formulář, ženě hrozila ztráta bydlení. Zasáhl ombudsman

Veřejný ochránce práv se zastal žadatelky o příspěvek na bydlení, po které chtěl úřad práce vyplnit další formulář, přestože již potřebné dokumenty doložila. Podle ombudsmana Stanislava Křečka úřad...

13. října 2025  16:03

Brno chystá vstřícný krok vůči rezidentům, modré zóny zpoplatní také v neděli

Zná to každý, kdo vlastní auto a bydlí v širším centru Brna, kde platí zóna B rezidentního parkování s celodenní regulací mimo nepracovní dny. Po příjezdu z výletu nebo třeba chalupy domů v neděli...

13. října 2025  11:01

Flek bez skvrny: hattrick proti Litvínovu, pět bodů a gól v oslabení jako déjà vu

Výkon bez skvrny. Jakub Flek, hokejový mistr světa, v neděli na litvínovském ledě řádil jako utržený ze řetězu. Obhájce titulu Kometa otočila extraligový zápas na 5:2 a její kapitán měl prsty ve...

12. října 2025  21:47

Kouč z Blanska obstál v baseballu i zrádném slangu. Sní o nejlepší lize světa

Ze skromného hřiště v Blansku a ve sportu, který v Česku nepatří mezi masově populární, se trenér Petr Stříbrcký vypracoval až k angažmá v klubu z nejlepší ligy světa. Úspěch našel houževnatý...

12. října 2025  14:16

USK nastřílel stovku i Chomutovu, Žabiny dotáhly trápení s Trutnovem k výhře

Basketbalistky ZVVZ USK Praha deklasovaly ve čtvrtém ligovém kole Levhartice Chomutov 100:35 a stejně jako v předchozím utkání v domácí soutěži proti Trutnovu přesně trefily stobodovou hranici....

11. října 2025  19:53,  aktualizováno  21:58

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Společnost bude díky feminismu soudržnější, míní ředitelka spolku Vesna

Letos je tomu 155 let od vzniku ženského vzdělávacího spolku Vesna. Od té doby překonal zákazy činnosti, jimiž ho postihli nacisté a komunisté, a prošel několika proměnami. Dnes v jeho čele stojí...

11. října 2025  10:48

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.