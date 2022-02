U poboček ruské Sberbank stojí fronty, v Budějovicích na výlohu házeli vejce

Zhruba třicítka lidí stála před pobočkou v Masarykově ulici v centru Brna, uvnitř totiž bylo také plno.

„Ti, co jsem oslovila, mluvili česky. Říkají, že hlavně chtějí převést peníze do jiné banky,“ sdělila z místa redaktorka MF DNES. Více lidí dorazilo také do pobočky v brněnském M paláci. Fronty se tvoří i v dalších městech.

Už ve čtvrtek večer informoval jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), že kraj zruší všechny účty u této banky a peníze převede jinam.

„Máme jeden běžný účet, z něj jsme peníze stáhli okamžitě a nechali na něm jen provozní tisícikorunu. Druhý účet je spořicí, tam je měsíční lhůta na to, aby mohly peníze z účtu odejít,“ řekl hejtman. Částky zveřejňovat nechtěl. „Při převodu se totiž může stát cokoli,“ dodal.

Napjatá situace dnes panovala také u Sberbank v Českých Budějovicích. Před pobočkou stála dlouhá fronta, lidé naházeli na výlohu vajíčka.

Bojkot služeb Sberbank vyhlašují i některé firmy. „Silně doporučujeme našim poradcům a pobočkám tuto banku přestat okamžitě využívat, doporučovat a zprostředkovávat. V této souvislosti ji také vyjímáme z bonusového odměňování. Také spravujeme miliardy korun v našich fondech a určitě se postaráme o to, aby nepomáhaly ruské válečné mašinerii a Putinovi,“ řekl dnes zakladatel finančně poradenské společnosti Partners Petr Borkovec.

Na to, že je banka ruská, a tedy pod dohledem autoritářského režimu, už loni reagoval brněnský anonymní umělec Timo. Na několika místech v Brně přeměnil logo a název banky na Sebranka.

Starosta brněnských Židenic Petr Kunc (TOP 09) si všiml před časem takové grafiky v Uhelné ulici. „Za tři dny to přemalovali,“ doplnil. Stejně dopadl i nápis u řečkovického nádraží, kde už je také delší dobu znovu bílá plocha.