U nás můžete sáňkovat v jakémkoli parku, vzkazuje Brno svým i Pražanům

„Zákazovou vyhlášku sice Brno nemá, ale například městská pravidla pro vstup a pobyt v zeleni uvádějí, že jezdit na saních a bobech se dá jen na jasně vyznačených místech. Na dnešní schůzi jsme se shodli, že tento typ sportu v městských parcích povolíme plošně, aby byla situace jasná,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva (ČSSD), která návrh na jednání rady předložil.

Děti i další milovníci zimních sportů tak mohou vyrazit se sáňkami či na lyžích na Kraví horu nebo jakýkoliv jiný kopec v Brně.



Pro děti je podle Olivy důležité, aby sportovaly na čerstvém vzduchu a aby je odtamtud nikdo nevyháněl. Sněhová nadílka je pro ně lákavá.

„Chceme všechny ubezpečit, že je to na území Brna povolená aktivita, a předejít možným nedorozuměním jak na straně obyvatel, tak správců parku nebo městské policie,“ doplnila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Úterní zásah na pražském Petříně vyvolal i reakci pražských politiků v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), který vyhlášku řešící tento zákaz označil za zastaralou.

„Ukázalo se, že existuje jakási 20 let stará městská vyhláška, která zakazuje lyžování nebo sáňkování na určitých místech našeho města, a to například v některých částech Petřína. Ale vůbec nechápu, jak to tenkrát mohl v této podobě někdo schválit. Musíme se na to podívat,“ napsal Hřib na svém Facebooku.