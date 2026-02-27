VIDEO: U Pálavy vznikl speciální ústav. Léčivá voda je kilometr a půl hluboko

Oldřich Haluza
  13:58
Zhruba dva roky zabrala dělníkům výstavba léčebně rehabilitačního ústavu v Pasohlávkách na Brněnsku. Dokončené sanatorium si od zhotovitele převzalo tento týden hejtmanství a rovnou jej předalo krajské firmě Jihomoravská zdravotní (JMZ), která ho bude provozovat. Postup stavebních prací na poli poblíž Pálavy ukazuje časosběrné video.

Na záběrech je vidět, jak dělníci se stavebními stroji začínali na volné ploše uprostřed ničeho, která je přibližně na půl cesty mezi obcí a Aqualandem Moravia. S pomocí těžké techniky vybudovali základy, na nichž postavili hrubou stavbu, následně pracovali z velké části uvnitř. Ke konci pak následovala mimo jiné fasáda nové budovy a úpravy okolního terénu.

Stavební práce vyšly na 693 milionů korun bez daně, obešly se bez komplikací. Další peníze padnou na potřebné speciální vybavení.

Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku spustí ostrý provoz v létě letošního roku. (únor 2026)
Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku spustí ostrý provoz v létě letošního roku. (únor 2026)
Léčebně rehabilitační ústav v Pasohlávkách na Brněnsku je po téměř dvouleté výstavbě dokončený. Brzy začne zkušební provoz. (únor 2026)
Léčebně rehabilitační ústav v Pasohlávkách na Brněnsku je po téměř dvouleté výstavbě dokončený. Brzy začne zkušební provoz. (únor 2026)
17 fotografií

„Jsem přesvědčený, že toto moderní zařízení výrazně posílí rehabilitační péči v našem kraji a přinese pacientům špičkové podmínky pro léčbu a rekonvalescenci v jedinečném prostředí u Pálavy,“ prohlásil hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

V následujících měsících čeká sanatorium zkušební provoz, během nějž se musí doladit technické detaily. „Postupně se nainstaluje interiérové vybavení, zdravotnické technologie, jako jsou například roboticky asistované rehabilitační systémy i kompletní IT infrastruktura včetně nemocničního informačního systému, bez kterého se moderní zdravotnické zařízení neobejde,“ upřesnil krajský radní pro investice David Grund (ODS).

Shánění personálu do sanatoria

Spuštění ostrého provozu je v plánu na léto, kdy ústav přivítá první pacienty. Klíčové je mít v tu dobu plně připravený tým sanatoria, který vytvoří až 180 zaměstnanců.

V krajské firmě skončilo bezvládí. Sanatorium se zpozdí, obává se opozice

„Pro první fázi, která souvisí s plánovaným spuštěním zařízení, je už obsazena podstatná část potřebných míst, včetně většiny vedoucích pozic jako například lékařského náměstka, náměstkyně pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči, vedoucího fyzioterapeuta, vedoucí stravovacího provozu nebo vedoucího IT,“ sdělila mluvčí JMZ Silvie Fialová.

Vedení firmy personál hledá a postupně nabírá. „V současnosti pokračuje nábor především zdravotnických odborníků a pracovníků rehabilitační péče, zejména lékařů, masérů ve zdravotnictví, zdravotně-sociálních pracovníků a fyzioterapeutů. V menší míře doplňujeme také další specializované profese, například psychology, logopedy či ergoterapeuty,“ doplnila Fialová.

Léčebně rehabilitační ústav v Pasohlávkách na Brněnsku je po téměř dvouleté...

Nejen ve zdravotnictví je o zaměstnance nouze, JMZ proto kombinuje několik náborových kanálů – využívá specializované pracovní portály, objíždí konference a veletrhy práce, spolupracuje se zdravotnickými školami a odbornými institucemi, zapojuje regionální náborové aktivity. Míří také na nedaleké Slovensko. Podle Fialové je zájem jak z blízkého okolí, tak z dalších regionů.

Ideální podmínky pro moderní balneoterapii

Zařízení nabídne 160 lůžek. Pro léčbu pacientů bude využívat silně mineralizovanou sirnou termální vodu. Ta vystupuje na povrch z hloubky 1 455 metrů, při dlouhé cestě si zachovává teplotu kolem 40 stupňů Celsia. Právě kombinace přirozeného tepla a vysoké koncentrace účinných látek má vytvářet ideální podmínky pro moderní balneoterapii.

Nemocnice mají fungovat ve stejném módu, ne každá jinak, říká jihomoravský šéf

Termální zdroj poslouží především pro pacienty s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému, včetně náročných stavů po úrazech či operacích páteře, míchy a mozku. Ambicí je urychlit jejich návrat k plnohodnotnějšímu životu.

Sanatorium v Pasohlávkách je největší investicí v historii hejtmanství. Společně se zařízeními v Kladrubech na Benešovsku a Hrabyni na Opavsku vytvoří páteřní síť rehabilitačních ústavů v Česku. Počet lidí, kteří tuto odbornou péči v současnosti potřebují, je vyšší, než jsou jejich kapacity.

