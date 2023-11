Kraj pokračuje v přípravě stavby Sanatoria Pálava, na dotaci už čekat nechce

Ještě nedávno to vypadalo, že stavba sanatoria v Pasohlávkách na Brněnsku se zpozdí a nebude hotová do konce roku 2025. Jihomoravské hejtmanství totiž stále čeká na přidělení státní dotace, bez níž se do projektu nechtělo pustit. Teď ale otočilo, zaplatí ho z vlastních peněz a dokončí do stanoveného termínu.