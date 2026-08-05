Nečekaný odchod. Těsně před příchodem prvních pacientů opouští ústav ředitel

Jeho odchod nikdo nečekal. Ani v sanatoriu ani v krajské firmě Jihomoravská zdravotní (JMZ), pod níž ústav spadá. Vodák odchází v momentě, kdy po nedávném spuštění provozu zbývá posledních několik týdnů, než se personál ústavu začne starat o první příchozí nemocné po cévních mozkových příhodách, těžkých úrazech, operacích pohybového aparátu nebo neurochirurgických výkonech.
Do ředitelské funkce nastoupil loni v srpnu poté, co vedení kraje předtím odvolalo tehdejšího šéfa Martina Pavlíka, který měl na starosti i přípravu sanatoria. Spolu s ním odešla i podstatná část týmu.