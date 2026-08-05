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Nečekaný odchod. Těsně před příchodem prvních pacientů opouští ústav ředitel

Oldřich Haluza
  8:00

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Na jihu Moravy otevřel rehabilitační ústav Sanatorium Pálava. (23. července 2026) | foto: ČTK

Pár týdnů po slavnostním spuštění provozu léčebně rehabilitačního ústavu Sanatoria Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku přišla nečekaná zpráva. V době, kdy vrcholí přípravy na přijetí prvních pacientů, přichází o důležitého člověka. Z čela unikátního zařízení za více než 800 milionů korun podle informací iDNES.cz odchází ředitel Antonín Vodák, který ve funkci působil zhruba rok.

Jeho odchod nikdo nečekal. Ani v sanatoriu ani v krajské firmě Jihomoravská zdravotní (JMZ), pod níž ústav spadá. Vodák odchází v momentě, kdy po nedávném spuštění provozu zbývá posledních několik týdnů, než se personál ústavu začne starat o první příchozí nemocné po cévních mozkových příhodách, těžkých úrazech, operacích pohybového aparátu nebo neurochirurgických výkonech.

Do ředitelské funkce nastoupil loni v srpnu poté, co vedení kraje předtím odvolalo tehdejšího šéfa Martina Pavlíka, který měl na starosti i přípravu sanatoria. Spolu s ním odešla i podstatná část týmu.

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