Postaví lidi na nohy. Rehabilitační ústav Sanatorium Pálava se otevírá pacientům

„Následná rehabilitační péče je komplexní disciplína. Obsahuje i obory, jako je logopedie, psychologie, máme tady ergoterapeuty, sociální pracovníky, nutriční terapeuty,“ vyjmenoval ředitel sanatoria Antonín Vodák jen část pozic v novém zařízení.
Kromě rehabilitační části s různými robotickými pomůckami lidé využijí i vodoléčbu. Pro ni je k dispozici i místní sirný pramen.
„My zdravotníci říkáme, že chceme pacienty postavit na nohy, tady to tak bude doslova. Chceme, aby se tady každý den slavilo takové drobné vítězství,“ uvedla šéfka krajské společnosti Jihomoravská zdravotní, pod niž sanatorium spadá, Vladimíra Danihelková (ODS).
Následné péče, jakou bude sanatorium v Pasohlávkách na Brněnsku poskytovat pacientům, je obecně velmi žádaná. Vedení sanatoria, politici z vedení Jihomoravského kraje ani ti z opozice nepochybují, že by o zařízení nebyl zájem.
Aby se sem ale člověk dostal, musí projít přijímacím procesem. V prvé řadě ho musí doporučit nemocnice, kde byl do té doby hospitalizován, nebo praktický lékař, pokud byl v domácí péči. Funguje to tak jako u jiných podobných zařízení, třeba lázeňských pobytů.
Domluva jen s VZP, ostatní mají zatím smůlu
Léčbu pak má takový pacient hrazenou a nemusí nic platit. Tedy pokud je registrovaný u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která jako jediná zatím sanatoriu přislíbila uzavření smlouvy na úhradu péče.
Podle Danihelkové je však VZP jako největší pojišťovna vždy v takových případech lídrem a ty další se následně přidávají. „U pacientů jiných pojišťoven to tak bude na začátku poněkud složité. Může se stát, že budou i někteří od jiné, ale pak je i na nich, aby u své pojišťovny chtěli, aby pobyt v sanatoriu proplácela,“ prohlásila.
VZP pokryje smlouvou, která má být podle Danihelkové uzavřená během pár týdnů, 80 lůžek, tedy polovinu z plánované budoucí kapacity. Ta je už plně vybavená a dostatek je i lékařů a dalšího zdravotnického personálu. „Za to je musím pochválit, že se jim podařilo pracovníky včas sehnat,“ sdělil opoziční zastupitel z hnutí ANO Milan Vojta.
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První pacienti mají do sanatoria přijít v září. Danihelková odhaduje, že naplněný stav budou mít zhruba do tří měsíců. Už teď totiž dostávají dotazy z nemocnic i od samotných lidí, jestli a kdy by mohli do sanatoria nastoupit.
V tuto chvíli je tak v plánu rozjet sanatorium alespoň na polovinu a později péči rozšiřovat – tam právě záleží na dalších domluvách s pojišťovnami. „Deadline pro náběh na plnou kapacitu je konec roku 2028,“ doplnil Vodák. Danihelková nevyloučila ani možnost, že by si část služeb lidé mohli v budoucnu hradit jako samoplátci. V tuto chvíli je ale vše nastavené tak, že nikdo nic neplatí.
I kvůli tomu, že pojede minimálně první rok zařízení jen na půl plynu, bude i provozně ve ztrátě. Podle krajského náměstka Jana Zámečníka (KDU-ČSL) však nepůjde o žádné obří sumy, spíš o jednotky maximálně nižší desítky milionů korun, které bude nutné z krajské kasy na provoz přisypat.