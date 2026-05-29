Samosběr jahod v Jihomoravském kraji 2026: termínů je méně, čekání se nemusí vyplatit

Zahradnictví Ferby
- Pasohlávky 32, Břeclavsko
- od 25. května
- od 8 do 17 hodin, ale po domluvě možný i jiný čas
- 90 korun za kilogram
Majitel avizuje, že na samosběru je nutné se předem domluvit, a to na telefonním čísle 722 928 082. „U nás je to spíše na takové malé, rodinné bázi. K nám na stánek přijedou lidé zvážit své nádoby, pak si sami odjedou na pole a pak ve vší čestnosti zase přijedou natrhané jahody zvážit,“ popisuje majitel Dušan Ferby s tím, že časově se dokáže zákazníkům přizpůsobit. „Na poli jsme až do večera, takže je možnost přijít třeba i po 17. hodině,“ dodává. Platba je možná pouze v hotovosti.
Jahody Velké Bílovice
- Velké Bílovice, na silnici směrem na Velké Pavlovice, Břeclavsko
- 29. května, další termíny budou podle vysbíranosti a dozrávání upřesněny na Facebooku či webových stránkách
- od 7 do 17:30 hodin nebo do vysbírání
- 90 korun za kilogram
Pole s jahodami lze nalézt také díky ukazateli, který se nachází asi 800 metrů za Velkými Bílovicemi. Pokud přijedou návštěvníci autem, je k dispozici parkoviště. Je nutné si s sebou vzít vlastní nádobu a dostatek hotovosti, karty totiž provozovatelé nepřijímají. Děti jsou na samosběru vítány, možný je i vstup s kočárkem, pro který je vyhrazena pouze středová cesta na poli. Psi však do areálu nemohou.
Ovocnářství Buzrla
- Moravský Žižkov 98, Břeclavsko
- 30. května, další termíny budou upřesněny na Facebooku podle dozrávání jahod
- od 6 hodin až do vysbírání, ale může se lišit
- 90 korun za kilogram
Kvůli nepříznivému počasí a tím pádem i slabší úrodě nelze letos podle majitele počítat s pravidelnými termíny. Vyhlašovat je budou postupně, a to podle dozrávání jahod a případně vysbíranosti. Za nasbírané jahody je možné zaplatit kartou i hotově.
Zelenina Kovář Kupařovice
- Kupařovice, Brněnsko
- od 27. května, další termíny budou upřesněny na Facebooku
- od 8 do 17 hodin nebo do vysbírání
- 90 korun za kilogram
Ačkoliv je otevírací doba až do 17 hodin, majitel doporučuje přijít dříve, ideálně ráno nebo dopoledne, protože se jahody, i vzhledem k menší úrodě po mrazících a suchu, rychle vysbírají.
Vlastní nádoba není v tomto případě potřeba, u pokladny si mohou lidé vzít zadarmo papírové krabice. I tady je možné zaplatit pouze v hotovosti.
Kdo přijede autem, může využít parkoviště před polem. Do areálu je s sebou možné vzít děti. „Jen dbejte opatrnosti při pohybu mezi jahodami, ať se zbytečně nepošlapou,“ upozorňují organizátoři na sociálních sítích. Domácí mazlíčci nevadí, avšak přímo do polí mezi ovoce nemohou. A myslí se tu i na hygienu - u pokladny je k dispozici voda na ruce a mýdlo, přistavena je i mobilní toaleta.
Jahody Štefan Turoň
- Božice, Znojemsko
- 29. a 30. května, další termíny jsou postupně oznamovány na Facebooku
- od 7 do 17 hodin nebo do vysbírání
- 90 korun za kilogram
Na pole se lidé dostanou po panelové cestě, které vede od hřbitova v Božicích. Nádoby na sběr je nutné vzít s sebou. Kromě jahod je navíc možné si tu nasbírat i hrášek, cena za kilogram v tomto případě vyjde na 60 korun.
Jahody Šakvice
- Šakvice, areál JZD, Břeclavsko
- 29. května, další termíny budou upřesněny na Facebooku
- od 9 do 17 hodin
- 90 korun za kilogram
Po obci Šakvice jsou umístěny navigační cedule, které návštěvníky navedou přímo k jahodám, kde je také zajištěno parkování. Děti do areálu mohou, ale i tady majitelé prosí o opatrnost. „Pokud s sebou vezmete malé pomocníky, dohlížejte prosím na to, aby nepřeskakovali z řádku do řádku a dávali pozor, kam šlapou. Řádky jsou dostatečně široké a byli bychom neradi, kdyby došlo k pošlapání jahod po okrajích,“ stojí na jejich Facebooku. Domácí mazlíčci do areálu nemohou. Za nasbírané jahody je možné platit hotovostí i kartou.
Zelenina Kratochvílovi
- Kupařovice 51, Brněnsko
- 30. května, další termíny budou podle vysbíranosti a dozrávání upřesněny na webových stránkách
- ve všední dny od 8 do 17 hodin nebo do vysbírání, o víkendu pouze do 12 hodin
- 90 korun za kilogram
I tady část úrody poškodily mrazy a následné teplo, jahod je proto o něco méně než předchozí roky. Pokud budou navíc vysoké teploty, majitelé avizují, ať lidé neváhají, protože v takovém případě jahody zrají velmi rychle. Platit na místě je možné pouze v hotovosti.
Jahodárny Podolí
- Podolí, Brněnsko
- Začátek mezi 1. až 3. červnem, bude upřesněno v neděli na Facebooku nebo webových stránkách
- 99 korun za kilogram
Jedná se o možnost samosběru nejblíže k Brnu, pro dopravu lze využít autobusovou linku číslo 151. Vystupuje se na zastávce Podolí a následně je nutné pár minut dojít pěšky přímo k polím. Kdo by přijel autem, může zaparkovat na dvou parkovištích přímo před jahodárnou. „Parkujte pouze na parkovišti a nikoliv podél silnice. Zároveň upozorňujeme, ať nejezdíte přes Podolí. Využijte našich směrovek a jako příjezd i odjezd používejte cestu pouze ze strany od Velatic,“ apelují na návštěvníky organizátoři na webových stránkách. Platit lze pouze v hotovosti.
Farma Chrástovi
- Nové Bránice, Brněnsko
- 30. května, další termíny budou podle dozrávání upřesněny na Facebooku
- od 7 do 17 hodin nebo do vysbírání
- 90 korun za kilogram
Přímo na pole dovedou návštěvníky ukazatele po obci, přesnou mapku a další podrobnosti doplní organizátoři na Facebook. Před polem je zajištěno parkoviště a k dispozici je také zázemí s mobilní toaletou, i vodou a mýdlem na ruce. Organizátoři také nabízí k zakoupení chlazené i nechlazené nápoje nebo papírový košík za 20 korun v případě, že lidé nebudou mít vlastní nádobu na sběr. Zaplatit lze kartou i hotově.
Jahodárna Chválkovice
- Na konci Chvalkovic na Hané směrem na Ivanovice na Hané, Vyškovsko
- začátkem června, termín bude upřesněn na webu
- cena bude upřesněna
ZEAS Lysice
- sad Lysice v části Plantáž, Blanensko
- termín bude upřesněn, sběr vždy ve středu a sobotu
- od 8 hodin
- 90 korun za kilogram
Kdo se bude chtít samosběru účastnit, musí se od 4. června přihlásit na telefonním čísle 733 536 751. „Budeme takto dělat seznam, protože minulý rok to bylo šílenství. Samotný sběr pak začne třeba až další týden, uvidíme podle dozrávání jahod,“ komentuje organizátor samosběru. Kdo se na něj vydá autem, může zaparkovat přímo v areálu, přičemž plantáž se nachází asi 150 až 200 metrů od něj. Děti jsou vítány. S sebou je nutné vzít vlastní nádobu a dostatek hotovosti, platba kartou není možná.
Farma Šeda
- Maršov u Veverské Bítýšky, Brněnsko
- termíny budou upřesněny na Facebooku do 14 dní
- 99 korun za kilogram
Prvních pár dní bude samosběr probíhat na objednání. „Zájem z vaší strany je opravdu veliký a proto budeme pouštět přibližně 30 lidí na hodinu. Budou rozepsané časy a přihlašování bude probíhat pomocí SMS,“ stojí na Facebooku farmy. Organizátoři si však nemyslí, že by se na někoho nedostalo. Vysázeli totiž nový sad, který bude plodit o něco později, díky čemuž bude samosběr probíhat několik týdnů.
Kdo dojede autem, může zaparkovat nedaleko pole. Za jahody lidé zaplatí kartou i hotovostí, nutnost vlastní nádoby tu také není. Na místě bude možné za 20 korun nakoupit krabice, do kterých se vejde zhruba okolo dvou kilogramů jahod. Kromě toho je tu pro děti připraven skákací hrad a drobné občerstvení a nápoje, a to včetně chladícího boxu. Kromě jahod farma nabízí i jiné plodiny, později bude možné si tu natrhat také česnek.
Mapa samosběrů jahod v Jihomoravském kraji
