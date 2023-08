Z pole rovnou do kuchyně. Ze samosběrů je hit, přináší však i komplikace

K Jakubu Šebestovi do Krumvíře na Břeclavsku letos jezdí lidé, kteří lezou do korun jeho stromů, aby si vlastnoručně natrhali třešně či švestky. A mnohdy jsou i z daleka. Před pár týdny dorazila ze 195 kilometrů vzdáleného Jindřichova Hradce i jednaosmdesátiletá žena.

„Paní mi volala den předem a ujišťovala se, jestli budou třešně i zítra, jelikož jede z daleka. Když poté ze starého auta vystoupila babička o francouzských holích, byl jsem v šoku,“ vypráví Šebesta. „Prý jí děti říkaly, ať nejezdí, ale ona měla na třešně takovou chuť, že prostě musela dojet.“

A nebyla sama. Samosběry se totiž v Jihomoravském kraji staly letos velmi populární. Kupříkladu Dagmar Komendové k Žeroticím na Znojemsku dorazilo na samosběr už přes 5 250 lidí. „Počítám, že nám ještě další tři tisíce přijdou na další zářijový,“ odhaduje Komendová.

Po důvodech není třeba příliš pátrat. Kvůli jarním mrazíkům přišli jihomoravští pěstitelé o téměř všechnu úrodu meruněk či broskví, pokles úrody však trápí celou republiku. Ceny ovoce a zeleniny v obchodech tak letěly nahoru. Podle dat Českého statistického úřadu ovoce meziročně zdražilo o 18,7 %, čerstvá zelenina pak o 22,9 %. Rekordmanem se staly brambory, jejichž cena stoupla o 40 procent.

I ty si přitom lidé mohou v kraji vykopat z pole sami, a tato základní potravina je tak vyjde mnohem levněji než v obchodech. Za kilogram brambor zaplatili „sběrači“ pouhých 10 korun, jak u Lednice na Břeclavsku, tak u Žerotic.

„Proti loňsku k nám na samosběr přišlo mnohem více lidí. Na další rok musím určitě vysadit víc brambor, chci jich mít minimálně dva hektary, jelikož je o ně společně s cibulí a mrkví největší zájem,“ přibližuje Komendová.

Zablokovaná doprava

Do samosběru se pustila teprve loni, ale už by neměnila. „Je to pěkný způsob, kdy jste navíc v kontaktu s konečných zákazníkem. Druhou výhodou je také to, že nemusíte řešit brigádníky, jelikož pro práci na poli se hledají těžko,“ odhaluje.

S tím souhlasí i Zdeněk Jochman, který má své hektary cibule, mrkve či brambor na poli u Lednice. „Se zaměstnanci je to těžké. Je to nárazové, nemají tak jistotu každodenní práce,“ vysvětluje Jochman, proč zvolili formu samosběrů. Za cibuli u něj letos zákazníci zaplatili 12 korun za kilo, mrkev s bramborami se držely na 10 korunách. „Pokud budou stejné ceny nafty či hnojiv, tak zdražení na příští rok neplánujeme,“ ujišťuje pěstitel, kterému lidé pole už úplně vybílili.

Největší návaly přijíždějících jsou vždy v první dnech. „Před měsícem, kdy jsme měli první den, to byla katastrofa, to došli snad všichni, jelikož si mysleli, že už potom nebude,“ líčí Jochman.

Poté se však tvořily dlouhé fronty na následné zvážení nasbíraných potravin a lidé si stěžovali. „Na pole jsem je tehdy pustil všechny naráz, jenže bylo zrovna 30 stupňů, takže hlavně ti starší při čekání nadávali. Kdybych jim ale řekl, že musí dojet druhý den, tak by se jim to taky nelíbilo,“ popisuje pěstitel.

Celostátní pozornosti neunikla situace u obce Těšetice na Olomoucku, kde minulou středu nával aut hrnoucích se na samosběr manželů Kašparových hned zrána dokonce zablokoval dopravu. Na místě ji pak usměrňovala policie a po pár hodinách musel farmář celou akci ukončit.

„Loni jsem to viděla na vlastní oči, jak auta zablokovala dopravu. Naštěstí máme pole za vesnicí, takže se jich to tolik nedotkne, ale je to riziko,“ doplňuje Komendová.

Sbírají se i lískové ořechy

Na jejích pozemcích u Žerotic si zákazníci vyberou hned z několika druhů plodin. Od letošního jara si sami mohli nasbírat chřest, jahody, hrášek, ranou cibulku, rybíz, dýně hokaido, červenou řepu či česnek. „Poslední samosběr mrkve, celeru a dýní plánuju koncem září, kdy už se snad ochladí a zelenina bude vhodná pro uskladnění,“ slibuje Komendová.

Jako první na Moravě a podle jeho slov i nejspíše v celé republice nabízí Jakub Šebesta k samosběru i lískové ořechy lahůdkové zralosti. Kilogram prodává za 40 korun.

„Ve Francii se používají, ať už ve slané, nebo sladké kuchyni, ale u nás to lidé moc neznají. Naše hospodyňky asi nemají doma louskáčky, protože si raději kupují oříšky loupané,“ směje se Šebesta. I tak se mu na tento ojedinělý samosběr už pár zájemců ozvalo.

U Ivaně na Břeclavsku zase můžou lidé naběhnout mezi řádky borůvek. „Letošní sezonu hodnotíme velmi kladně, určitě přišlo více lidí než loni, konkrétní číslo bych však musel spočítat,“ hodnotí Josef Fabičovic mladší z Agro Fabičovic, kde nabízejí i brambory a cibuli, ty už však jen z regálů.