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Brněnská škola zavádí samoobslužnou jídelnu. Pomůže snížit plýtvání, věří vedení

Karolína Kučerová
  15:40
Pestrý výběr ovoce i salátů, dvě přílohy, k polévce třeba i parmezán, a to všechno v množství podle libosti. Tak budou od nového školního roku vypadat obědy na ZŠ a MŠ Chalabalova v brněnských Kohoutovicích. Místo klasického výdeje obědů s pevně danou porcí se žáci nově obslouží sami u bufetu ve formě švédského stolu. Dnes tento model vyzkoušeli zaměstnanci školy. V Brně se zatím jedná o unikát.

Za myšlenkou stojí vedení městské části, které přestavbu za tři a půl milionu korun financovalo. „Měl jsem to v hlavě už asi čtyři roky. Škola letos funguje padesát let a po takové době si zasloužila změnu. Tento systém stravování funguje běžné v severských zemích, brali jsme si inspiraci i tady z Česka, konkrétně ze Znojma a Boršic,“ vysvětluje místostarosta Kohoutovic Michal Velička (ODS).

Doufá, že se stanou průkopníky této změny v Brně a inspirují tím další školy.

Zaměstnanci brněnské základní školy Chalabalova poprvé vyzkoušeli, jak funguje nový systém stravování formou švédských stolů. (27. srpna 2026)
Zaměstnanci brněnské základní školy Chalabalova poprvé vyzkoušeli, jak funguje nový systém stravování formou švédských stolů. (27. srpna 2026)
Zaměstnanci brněnské základní školy Chalabalova poprvé vyzkoušeli, jak funguje nový systém stravování formou švédských stolů. (27. srpna 2026)
Šéfkuchař Slávek Dyjak při zátěžovém testu školní jídelny ZŠ Chalabalova, která od nového školního roku přechází na stravování formou švédských stolů. (27. srpna 2026)
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Každý den bude k dispozici jedna polévka, jedno hlavní jídlo se dvěma přílohami na výběr, ovocný a zeleninový bar a někdy také dezerty. „K polévce, dnes konkrétně rajské, bude k dispozici různé dochucení. Tady je to parmezán a krutony,“ ukazuje Velička na prvním testování jídelny pedagogickým sborem, které se uskutečnilo v čtvrtek. Menu bylo inspirované Itálií, kdy hlavním chodem byly kuřecí plátky zapečené s mozzarellou a rajčetem.

„Nabídka bude pravidelně inspirovaná různými kuchyněmi, ale třeba i příležitostmi a akcemi, jako je Halloween. Chceme dodržovat spotřební koš, ale rádi bychom tu třeba měli někdy i hamburgery,“ říká ředitel školy Vladimír Moškvan. V případě, že pokrm obsahuje maso, chce škola navíc nabízet i nemasovou variantu pro vegetariány či vegany.

Za méně plýtvání výlet či vlastní výběr menu

Velkou otázkou je v tomto případě plýtvání jídla. První myšlenka mnoha lidí totiž může být, že děti nemusí odhadnout porci a jídlo se pak zbytečně vyhodí. Podle Veličky i Moškvana by však tento systém měl přinést opačný výsledek.

„To ostatně ukazují zkušenosti z jiných škol, kde to funguje stejně – jídlem se tam plýtvá ve finále méně než při klasickém výdeji. Na začátku budeme celý systém ještě ladit, děti budou mít k dispozici ukázkovou porci, podle které by měli jídlo nabírat. Časem si to zautomatizují a už budou vědět, kolik toho zvládnou sníst. A pokud by jim první porce nestačila, mohou si samozřejmě podle libosti přidat,“ ubezpečuje Moškvan.

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V ideálním případě prázdný talíř pak dítě odnese ke sběrnému pultu. Pokud by však přeci jen něco zbylo, jsou u něj k dispozici koše, kam jídlo vyhodí. „Budeme se snažit sledovat počet zbytků a do budoucna bychom rádi, aby spolu třeba ročníky nebo třídy soutěžily v tom, kdo jich bude mít v určitém časovém období nejméně. Vítězové by jeli třeba na výlet nebo by si vytvořili vlastní menu, které se pak bude podávat,“ nastiňuje Velička.

Moškvan dodává, že méně plýtvání otevře i další možnosti v tom, jaké potraviny se budou využívat. „Můžeme pak investovat do kvalitnějších a třeba i lokálních surovin, třeba zajímavých těstovin a nebo právě parmezánu, který se běžně v jídelnách neobjevuje,“ podotýká.

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