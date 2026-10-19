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Šaliny za miliardy i klášter, který znovu ožije. Jak se mění jižní Morava?

Ve spolupráci   5:00aktualizováno  6:08
Klášter Rosa Coeli

Klášter Rosa Coeli | foto: Centrum pro regionální rozvoj ČR

Klášter Rosa Coeli
Nové vozy Škoda 45T v Brně
Mateřská škola ve Střelicích
Mateřská škola ve Střelicích
7 fotografií
V Brně vyjely moderní tramvaje, nedaleko krajské metropole vzniklo místo, které pomáhá seniorům i jejich rodinám, a v Dolních Kounicích zachraňují unikátní gotický klášter. Jihomoravský kraj se postupně proměňuje a za řadou novinek stojí evropské investice.

Podobné změny probíhají napříč celou jižní Moravou. Evropské fondy pomáhají modernizovat nejen městskou hromadnou dopravu a zachraňovat historické památky, ale také podporují obnovu a zřizování nových školských zařízení a veřejných prostranství. Výsledkem nejsou jen opravené budovy nebo nové dopravní prostředky, ale také dostupnější služby a příjemnější prostředí pro život.

V Dolních Kounicích zachraňují gotický klenot

Peníze z Evropy přitom nemusejí sloužit jen současným potřebám obyvatel. Mohou pomáhat uchovávat historické dědictví a zároveň otevírat památky novým generacím návštěvníků.

Zatímco v Hodoníně lidé odpočívají v obnoveném parku, v Dolních Kounicích na Brněnsku pokračuje záchrana jedné z mimořádných historických památek jižní Moravy. Ne nadarmo nese někdejší klášter název Rosa Coeli, tedy v překladu Nebeská růže. Střechou zříceniny je skutečně vidět až do nebe a patří k pozoruhodným ukázkám gotické architektury.

Revitalizace byla zahájená v roce 2024 a zaměřuje se především na záchranu poškozených částí areálu, restaurování historických prvků a vytvoření lepšího zázemí pro návštěvníky. Součástí prací je také archeologický výzkum, vznik nové expozice a zpřístupnění dosud uzavřené jižní zahrady.

Na samotnou obnovu kláštera směřuje evropská dotace ve výši téměř 11 milionů korun z celkových nákladů necelých 16 milionů a dokončení je plánováno na rok 2027.

Klášter Rosa Coeli

Šaliny v Brně omládly a nová školka pomáhá rodinám

Evropské investice také přispívají k modernizaci dopravy, školství, sociálních služeb a ke zlepšení každodenního života dospělých, dospívajících i dětí. „Nedávno se dokončila revitalizace parku Sadová a Rozmarýnek Hodonín. V září skončila rekonstrukce učeben Obchodní akademie a střední školy polytechnické Veselí nad Moravou,“ vypočítává ředitel Ljubomir Džingozov, ředitel Centra pro regionální rozvoj Brno.

Změny v dopravě

Snad nejviditelnější proměnu mohou pozorovat cestující v brněnské městské hromadné dopravě. Dopravní podnik města Brna během tří let pořídil celkem 40 moderních tramvají Škoda ForCity Smart 45T, které postupně nahrazují starší vozy. Poslední dodávky byly dokončeny v červnu 2026.

Celková investice do čtyřiceti nových tramvají se pohybovala v řádu miliard korun, přičemž významnou část nákladů pokryly dotace z programů IROP (629,5 milionů) a TRANSGov (941 milionů).

Nové tramvaje jsou plně nízkopodlažní, klimatizované a obousměrné, takže je lze flexibilně využívat také při výlukách. Každý vůz měří 31 metrů a pojme až 233 cestujících. Kromě pohodlnějšího nastupování nabízejí technologie, které pomáhají snižovat spotřebu energie. Brňané tak mohou změnu pocítit přímo při každodenních cestách do práce nebo do školy.

Nové vozy Škoda 45T v Brně

Více místa v MŠ

Zpříjemnění cesty do školy přitom není jedinou investicí do vzdělání, kterou mohou pozorovat obyvatelé Brna a okolí. Obec Střelice nedaleko Brna nechala vybudovat novou mateřskou školu, díky níž se zlepší dostupnost předškolního vzdělávání. Vznik nové budovy podpořil IROP téměř 26 miliony korun. Celkové náklady projektu přesáhly 36 milionů korun.

Právě dostupná místa v mateřských školách přitom patří mezi důležité podmínky pro fungování mladých rodin. Nová školka může rodičům usnadnit skloubení práce a péče o děti a zároveň poskytuje nejmenším odpovídající zázemí pro jejich první krůčky na cestě ke kariéře.

Mateřská škola ve Střelicích
Mateřská škola ve Střelicích

Mateřská škola ve Střelicích

Místo pro naději

Naději a smysl života nepotřebují jenom lidé, ale také budovy nebo jejich opuštěné části. Příkladem jsou Šlapanice nedaleko Brna, kde se podařilo vdechnout život nevyužívanému prostoru v přízemí domu s pečovatelskou službou. Vznikl zde moderní denní stacionář, který provozuje nezisková organizace NADĚJE a který může v jeden okamžik přijmout deset klientů. Jeho služby jsou přístupné nejen lidem ze Šlapanic, ale také z okolních obcí.

Nové zařízení nabízí seniorům společenský prostor pro různé aktivity, klidovou část k odpočinku, jídelnu i odpovídající hygienické zázemí. Vše je bezbariérové a uzpůsobené klientům se sníženou soběstačností. Klienti zde mohou trávit čas ve společnosti ostatních, zatímco jejich blízcí získávají prostor pro práci, vlastní povinnosti nebo tolik potřebný odpočinek.

Stacionář ve Šlapanicích
Stacionář ve Šlapanicích

Stacionář ve Šlapanicích

Projekt, který zachránil opuštěný prostor a současně pomáhá řadě lidí, zaujal celé Česko. Zvítězil v kategorii Sociální projekt roku a v prosinci 2025 získal dokonce titul absolutního vítěze celostátní soutěže Komunální projekt roku. Porotu zaujal nejen přístup k péči o seniory, ale také skutečnost, že město dokázalo smysluplně využít již existující budovu.

Celkové náklady na vybudování stacionáře dosáhly téměř 12 milionů korun. Evropské prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pokryly více než 5 milionů korun. Šlapanice se tak staly příkladem toho, že důležité investice nemusí znamenat jen výstavbu nových budov. Někdy mají největší hodnotu služby, které lidem usnadní každodenní život.

Vybrané projekty IROP v Jihomoravském kraji a jejich přínos:

  • Kláštěr Rosa Coeli: Obnova kulturní památky
  • Novostavba mateřské školy Střelice: Zlepšení dostupnosti předškolního vzdělávání
  • Nákup tramvají, Brno: Podpora udržitelné mobility
  • Stacionář Šlapanice: Rozvoj sociální infrastruktury

Od evropských peněz ke konkrétním projektům

Za proměnami měst a obcí stojí jejich samosprávy, příspěvkové organizace a další žadatelé, kteří musí připravit projekty, zajistit financování i zvládnout administrativní podmínky evropských dotací. S tím jim pomáhá Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR), které administruje projekty podpořené z IROP a dohlíží na dodržování pravidel.

Brněnská pobočka CRR sídlí na Mariánském náměstí v Komárově a čítá přibližně padesát zaměstnanců. „V aktuálním programovém období máme v administraci 633 projektů za celkem 9,6 miliardy korun,“ říká dále Ljubomir Džingozov z Centra pro regionální rozvoj Brno s tím, že vedle administrace projektů v Jihomoravském kraji se brněnská pobočka specializuje na oblast školství a veřejných zakázek.

Hrad Kámen, bezpečnost nemocnice. Jak evropské peníze mění život na Vysočině?

Žadatelé o dotace, což jsou typicky obce, kraje a jejich organizace, získávají cenné rady jak na krajských pobočkách CRR, tak online prostřednictvím Konzultačního servisu na webu crr.gov.cz. Tým specialistů na dotační tituly a veřejné zakázky si zakládá nejen na kvalitě odpovědí, ale i na rychlosti: třetinu dotazů se jim daří vyřídit ten samý den. Za dobu fungování Konzultačního servisu už zodpověděli přes 18 tisíc různých dotazů.

Jejich expertíza teď bude velmi potřebná, protože čerpání evropských fondů se zásadně promění. „Od roku 2028 skončí samostatné operační programy a Česko bude mít jeden národní plán. Při hodnocení žádostí o podporu se bude mnohem větší důraz klást na výsledky, kterých má daný projekt dosáhnout. My jsme připraveni být nadále průvodcem a oporou, aby se české regiony mohly stále rozvíjet,“ uzavírá ředitel CRR v Brně Ljubomir Džingozov.

30 let Centra pro regionální rozvoj

Už tři desítky let je CRR lídrem v administraci projektů financovaných z fondů EU a od roku 2024 má na starost i vybrané národní dotační programy. Žadatelům o dotace pomáhá s přípravou a realizací projektů a provádí i kontrolní činnost. Pobočka pro kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě poskytuje žadatelům konzultace a metodickou pomoc při realizaci projektů IROP v regionu.

Co má CRR na starosti?

  • Integrovaný regionální operační program – s jeho podporou vznikají například nové školky, silniční obchvaty, dopravní terminály či výjezdové stanice záchranářů, modernizují se učebny, nemocnice nebo obnovují památky.
  • Interreg – v rámci programů přeshraniční spolupráce s Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem se například propojují cyklostezky na obou stranách hranic, organizují se společná cvičení záchranářů nebo chrání ohrožené druhy zvířat.
  • Národní dotace – patří sem podpora obnovy a rozvoje regionů, která zahrnuje třeba pomoc po povodních.
Spolufinancováno EU

Obsah vznikl ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky.

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Klášter Rosa Coeli

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