Obec bojuje proti likvidaci ropy na svém pozemku, úřadům důkazy nestačí

Když někde vyteče nafta, zemina se odbagruje a odveze se na dekontaminační plochu do Šakvic. Tam mají být ropné látky izolované ve speciální kryté jímce, z níž nemohou uniknout. Problém je v tom, že k tomuto účelu pozemek nikdy sloužit neměl.

Plocha, na které soukromá firma ESET nebezpečné látky likviduje, je zkolaudovaná pouze jako hnojiště.

A přestože na to starostka obce Drahomíra Dirgasová (STAN) upozorňuje už téměř devět let, s firmou bojuje marně jak ona, tak úřady.

Co pár měsíců se u brány areálu, který společnost využívá, střídají lidé z krajského úřadu, České inspekce životního prostředí, stavebního úřadu i ministerstva životního prostředí, aby prošetřili, jak dekontaminační plocha vlastně funguje.

Nafta se rozlila náhodou, řekli zástupci firmy inspekci

Starostka Šakvic doufá, že jí úřady jednou pomohou zrušit to, co na obecním pozemku nikdy nemělo být. Nejde přitom jen o fakt, že firma obci neplatí nájem.

„Tato stavba byla zkolaudovaná jako hnojiště, nikoliv jako dekontaminační plocha. Přitom se tam vyváží ropné látky a já nemám žádnou informaci, jakým způsobem je vše zabezpečeno, aby se nedostávaly do okolí,“ upozornila Dirgasová.

Stavba „hnojiště“ je podle ní stará až šest desetiletí. O tom, jak funguje drenážní systém nebo zda se z nekryté jímky nedostane nic do okolí, mají v Šakvicích pochybnosti.

Důkazy, které v obci pořídili, zatím však nestačí na to, aby zatrhli firmě činnost. „Byla jsem svědkem toho, když sypali část znečištěné zeminy do pole. Nafotila jsem to a poslala na inspekci životního prostředí. A firma se k tomu vyjádřila tak, že zrovna když vyváželi, viděli, že něco hoří. A proto zeminu vysypali, aby zabránili šíření požáru,“ popsala jednu z konfliktních situací starostka.

Jindy zase nafotila, když ropné látky netekly do zemních kanálků, ale do pole. „Z inspekce mě instruovali, že u takových situací musí být i protistrana, aby to nevypadalo, že jsem tu látku vylila já. Nafotila jsem to tedy před jejich zaměstnanci. Když pak dorazila inspekce, zástupci firmy jí tvrdili, že se nafta rozlila náhodou, zrovna když jsem tam byla. A že všechno ošetřili sorbentem a zanesli do provozního deníku,“ uvedla Dirgasová.

Únik ropy potvrdily vrty

V marném boji s firmou šakvické zastupitelstvo uvolnilo padesátitisícovou částku na kontrolní vrty. Ty potvrdily, že v okolí hnojiště ropné látky skutečně jsou.

„Jenže jsme zase narazili, protože nám bylo řečeno, že nikde není zmapovaný stav před tím, než ESET začal dekontaminační plochu provozovat. A že mohla nafta vytéct nějakému traktoristovi a my jsme udělali vrt zrovna v tom místě,“ přidala starostka další problém, s kterým se v případu potýkají.

Úřady, které obec oslovila, zatím proti firmě mnoho nezmohly. Stavební úřad sice už jednou nařídil areál vyklidit, společnost se však odvolala. Páku na ni nemá ani krajský úřad. Přestože loni zjistil porušení podmínek takzvaného integrovaného povolení – tedy zásad, za jakých může ESET dekontaminační plochu provozovat.

A tomu se zatím na hejtmanství hromadí pokuty. První z nich krajský úřad firmě uložil loni v dubnu, když nepředložila zprávu o plnění zmíněných podmínek integrovaného povolení za předchozí rok. Další přišla v říjnu poté, co chtěli úředníci správnou činnost zkontrolovat. Nedostali však potřebné podklady.

„Ani jedna z pokut nebyla dosud uhrazena a dle informací z odboru správního a krajského živnostenského úřadu bude věc pravděpodobně předána na exekuci,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

Rozhodnutí se podřídíme, prohlásil jednatel

O tom, že dekontaminační společnost plní podmínky povolení k činnosti, už tak nejsou přesvědčeni ani odborníci z krajského úřadu.

„Nebylo sice možné řádně provést kontrolu potřebných dokladů, avšak místním šetřením byly zjištěny závažné nedostatky v provozu zařízení,“ poznamenala Brindzáková. Následovat bude další pokuta. „Současně krajský úřad připravuje zahájení řízení o uložení nápravných opatření,“ naznačila mluvčí další postup.

Zástupci firmy nekomunikují s Šakvicemi ani s úřady. Spojení s jednatelem Petrem Jarošem se nepodařilo ani redakci MF DNES.

Pro Český rozhlas však loni v létě uvedl: „Problém týkající se dekontaminační plochy Šakvice jsme převzali po bývalém majiteli. Momentálně je to v řešení advokátní kanceláře, a jak to celé dopadne, uvidíme. Rozhodnutí se podřídíme.“