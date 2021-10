Z Brna za slony za osm hodin. Tanzánie jedná o vzniku letecké Safari line

Místo zdlouhavé cesty s přestupy přímý charterový let na osm hodin. Takový luxus by přinesla turistům Safari line, o které vyjednávají představitelé Tanzánie. Do východoafrické země proslulé přírodou a národními parky by se létalo z Brna či Ostravy.