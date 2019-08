Dvacítku na mostě přes Nové Mlýny porušily za dva týdny tři tisíce řidičů

Na mostě zvaném mamut měří radary zhruba stometrový úsek. „Zatím máme k dispozici data za první dva týdny a evidujeme tři tisíce přestupků. Aktuálně je zhruba 75 procent řidičů ze zahraničí. Celkově převažují osobní auta, ovšem v případě zahraničních řidičů jde většinou o kamiony,“ uvedl starosta Pohořelic Miroslav Novák (ODS).

Právě pohořelický úřad pokuty z mostu vyřizuje. Protože je jejich vymáhání od cizinců problematické, spolupracuje i s celníky. V tuto chvíli úředníci rozesílají pokuty prvním „hříšníkům“.

Úsekové měření na most nainstalovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kvůli tomu, že vyšší rychlost ničila konstrukci mostu, a také proto, že si obyvatelé Pasohlávek stěžovali na hluk.

„Nemůžeme říct, že bychom od začátku srpna hluk vůbec neslyšeli, ale nějaké zlepšení to přineslo. Dunění slyšíme hlavně v noci, když se teď v létě spí při otevřených oknech. Tím, že Pasohlávky leží na břehu horní nádrže, víme, že část zvuku přenáší voda. Záleží i na tom, jak fouká vítr, někdy ten hluk ani nevnímáme, jindy je to horší. V noci si někteří řidiči skutečně s porušením rychlosti nelámou hlavu,“ řekla starostka Pasohlávek Martina Dominová (Moravané).

Provizorní vojenský most, který silničáři nasunuli na původní v havarijním stavu, je na místě od loňského listopadu. Podle ŘSD by do konce roku 2020 měl být hotový nový most.