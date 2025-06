Na Břeclavsku uhynuly tuny ryb, podle rybářů jim přemnožené sinice vzaly kyslík

Spory mezi dvěma partami Romů nedávno ve Znojmě vyústily až v radikální čin nezletilého mladíka, který do několika svých soků zkusil najet autem. Ti stihli uskočit a nikomu se nic nestalo, událost...

Čeští fanoušci měli možnost navštívit špičkový ženský basketbal v domácím prostředí. Od 18. do 22. června se hrály základní skupiny EuroBasketu žen 2025. Počáteční fázi turnaje hostily čtyři země:...

Soupeřil s olympionikem, teď kraluje akvabelám a vlastní kavárny v Brně

Když člověk přijde do jedné z jeho kaváren a vidí jej připravovat cappuccino, nejspíš by ho nenapadlo, že mu srdíčko do kávové pěny právě kreslí nejlepší česká akvabela. Jan Šindelář je totiž nejen...