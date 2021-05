Bahno po kolena je minulostí, ke zkamenělinám už vede zpevněná cesta

Jenže výletníci se k přírodní památce dostávali jen po velkých útrapách. Stačilo, aby lehce zapršelo, a stezka vedoucí od rozcestí mezi Neslovicemi a Zbýšovem se proměnila v blátivou zátoku.

„Cesta je v dolině, takže po dešti se nedalo projít ani projet. Cyklisté, kteří sesedli z kola, se nořili klidně po kolena do bahna. Byl to spíš adrenalinový zážitek, rozhodně ne trasa pro poklidný výlet třeba s kočárkem,“ líčí starosta Neslovic Jakub Kokolia (nez.).

Upravit cestu do uživatelné podoby se nedařilo dlouhé desítky let. Problémem bylo především nevyjasněné vlastnictví některých pozemků. Spory a nejasnosti se táhly od 90. let, kdy Neslovice začaly plánovat obchvat obce.

Řada vlastníků pozemků nebyla vůbec známá nebo k sehnání, k více než dvaceti někdejším majitelům se nedařilo dohledat adresy či dědice.

„V řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Neslovice se i přes provedená šetření nepodařilo dohledat některé účastníky. Proto pozemkový úřad ustanovil opatrovníka osobám, jež nejsou známy, dále předpokládaným dědicům po zemřelých, u kterých nebylo projednáno dědictví a příslušný soud nebo soudní komisař nesdělil pozemkovému úřadu okruh dědiců,“ napsal v rozhodnutí Krajského pozemkového úřadu vedoucí brněnské pobočky Petr Grmela.

Cestu pokryl asfaltový recyklát

Opatrovníkem se po verdiktu v roce 2015 stala obec Neslovice. Ani tehdy však ještě nebylo vyhráno.

„Až do letoška, tedy dalších šest let, trvaly dohady o tom, kdo přesně by cestu měl dělat a zaplatit. Je to asi tři čtvrtě kilometru dlouhá cesta, ale řešilo se pořád jen zadržování vody v krajině, projekty proti suchu a do zpevňování se nikomu nechtělo. Tak jsme to nakonec vzali sami na sebe a za 1,6 milionu korun jsme cestu opravili,“ poznamenává Kokolia.

Cestu tak v květnu pokryl asfaltový recyklát, po němž mohou bez problému projíždět cyklisté, lidé na koloběžkách i pěší výletníci třeba s kočárky.

„Protože na Rybičkovou skálu míří často i lidé od nás, ze Zbýšova, zajistíme doplňkové vybavení. Dodáme odpočívadla, stojany pro kola a nějaké posezení podél cesty, mělo by být hotovo ještě v letošní sezoně,“ nastínil starosta Zbýšova Vratislav Široký (nez.).