Zachránil hořícího muže, sám se při tom pořezal. Rybáři hrdinsky zasáhli při požáru

  9:41
Záchranu tří lidí z hořících unimobuněk na Hodonínsku má na svědomí především dvojice rybářů, kteří si včas všimli plamenů. Popálené dostali do bezpečí ještě před příjezdem hasičů. Jeden z rybářů přitom za odvážnou akci zaplatil vlastním zraněním.
Záchranu tří lidí z hořicích unimobuněk na Hodonínsku má na svědomí především dvojice rybářů, kteří si včas všimli plamenů. (31. října 2025) | foto: HZS

Požárem zničená unimobuňka ve Staré Olešce na Děčínsku, v níž hasiči nalezli
„Jeden z rybářů zaslechl silnou ránu a uviděl plameny šlehající z unimobuněk. K místu okamžitě přiběhl, i když mu v přístupu bránil plot s ostnatým drátem a zamčená branka,“ uvedl mluvčí hasičů Štěpán Komosný.

„U plotu zahlédl nepohyblivého muže, kterému hořela bunda. Přes plot ho přetáhl do bezpečí. Spolu se svým kamarádem poté vykopli výplň branky a z objektu vysvobodili další dva popálené lidi,“ popsal Komosný.

Rybář, který pomáhal jako první, si při záchranné akci sám poranil ruku o ostnatý drát.

Policie prověřuje požár průmyslových hal v Nehvizdech jako obecné ohrožení

Hlášení o požáru ve Veselí nad Moravou dostali hasiči v pátek ve 20:27, první na místo přijeli už o čtyři minuty později. Do boje s plameny se pustily tři jednotky profesionálních a tři jednotky dobrovolných hasičů, rozebírat museli konstrukce o rozloze asi šest na deset metrů.

Vyšetřovatel odhadl způsobenou škodu na 50 tisíc korun, hasičům se ale podařilo před ohněm zachránit vedle stojící garáž a chatku v hodnotě asi 400 tisíc korun.

