Muž v tramvaji surově napadl cizince, po rvačce zůstala podlaha od krve

Surovou rvačku v brněnské tramvaji číslo 3 ze Staré Osady do Komína zřejmě vyvolal dvaatřicetiletý muž, který měl napadnout o rok staršího cizince. Podle řidiče tramvaje se oba cestující napřed nepohodli, pak na sebe křičeli a brzo poté měl padnout první úder pěstí do cizincova obličeje.

„Poté, co je řidič okřikl, se prý uklidnili, ale jenom do chvíle, než tramvaj přijela k zastávce Mozolky. Mladší muž tam údajně znovu začal cizince tlouct a kopat do horní části těla a potom ze spoje vystoupil,“ sdělil k průběhu incidentu mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Rvačku ve večerní tramvaji sledovalo na čtyřicet cestujících. Ani jeden z nich do konfliktu nevstoupil.

Na základě informací, které strážníci posbírali na místě, se muži údajně neznali. Zmlácený cizinec byl po napadení apatický a obličej měl silně potlučený. Strážníci ho v tramvaji důkladně prohlédli a zavolali mu sanitku.

„Zároveň s tím hlídka pořádkové jednotky městské policie v okolí pátrala po podezřelém a díky dobrému popisu od řidiče ho našla už za několik minut ve Stránského ulici. Strážníci ho předali Policii ČR jako důvodně podezřelého z trestného činu. Druhého muže záchranáři po pečlivém ošetření odvezli do nemocnice na chirurgii,“ dodal Ghanem.