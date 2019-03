Hvězda Skleněného pokoje při natáčení otěhotněla, prozradil producent

Kdy jste poprvé četl stejnojmennou knihu od Simona Mawera?

Asi před deseti lety. Byl jsem na filmovém festivalu v Berlíně s režisérem Honzou Hřebejkem. Ptal se mě, jestli vím, co čte. Byl to právě Skleněný pokoj. Chtěli jsme hned mít práva a natočit film. I díky Honzovi se nám je povedlo získat, ale nakonec to nějak dohromady nevyšlo. Až potom s Juliem Ševčíkem.

Co musí producent zařídit a nabídnout, aby zahraniční herci vzali roli v českém filmu?

V první řadě dobrý scénář. Potom musíte mít štěstí, aby měli čas. A pak taky peníze, které musíte zaplatit dopředu. Ne úplně všichni vyžadují honorář předem, ale ti, řekněme známější, ano.

Bylo těžké sladit jejich program s natáčením?

Třeba u Claese Banga to bylo tak, že jsme mu nejprve poslali scénář na roli německého konstruktéra, ale hned ho vrátil. Že nemá šanci, protože natáčí. Až když jsem ho náhodou potkal, nabídl jsem mu jinou roli. Chytil se toho. Velmi rychle jsme se domluvili, byla to otázka asi 24 hodin. Den po podpisu mu volali Američané s další nabídkou, ale už byl náš. Na premiéru ale nepřijel, protože hraje v minisérii Drákulu v produkci BBC s Netflixem. Ostatně o tom, že by zajel na nějakou premiéru, ani nebyla diskuse. Je to otázka štěstí a načasování. Třeba Hanna Alströmová během premiéry možná právě byla v porodnici. Otěhotněla nám při natáčení v Brně. Máte tu dobré prostředí. (usmívá se)

Proč jste zahraniční hvězdy ve filmu vůbec chtěl?

Vždy jsme měli ve smlouvách, že děláme anglicky mluvený film. Tím je limitovaný počet českých a slovenských herců, kteří dokážou hrát v angličtině. A navíc hlavní role, aby to bylo autentické. Samozřejmě pokud se snažíte financovat takový snímek, tak pravděpodobnost úspěchu s mezinárodním obsazením je, při veškeré úctě k našim hercům, větší. Podařilo se nám udělat dobrý mix. Uvidíme, co na to diváci.

Kde všude se bude Skleněný pokoj promítat?

Jisté jsou země Beneluxu, tam je premiéra v září. A teď čekáme, jak dopadnou jednání ve Skandinávii, v Izraeli, ve Velké Británii a USA.

Vraťme se k hercům. Režisér Ševčík prozradil, že právě u Claese Banga nastal problém při letu. Pilot prý měl špatnou navigaci a zaletěl jinam než do Brna. Je to pravda?

O tom nic nevím, možná to přede mnou utajili. Nic jsem o tom neslyšel. (směje se)

A napadá vás nějaký podobný problém, který jste museli při natáčení řešit?

Samozřejmě, vždycky jsou problémy, které se průběžně řeší. Člověk s nimi nejprve logicky vůbec nepočítá a netuší, že by mohly nastat.

Jaké jste řešil v Brně?

Třeba Carice van Houtenová stále natáčela poslední sérii Hry o trůny, takže byla pod kontraktem, podle něhož oficiálně v žádném jiném filmu hrát nemohla. Ale neoficiálně jsme se s nimi dohodli. Museli jsme je akceptovat jako ty prvořadé a zařídit se na změnu do 24 hodin. Carice tak jednou musela narychlo vyrazit do Irska. Celý plán jsme přehazovali, navíc hrozilo, že ani ten nebude fungovat. Ale nakonec to klaplo. S ní to byla neustálá hrozba, která nad námi po celou dobu visela.

Kladly si zahraniční hvězdy speciální požadavky, vymýšlely si hodně?

Neřekl bych, že speciální. Dnes není výjimkou, že je někdo vegetarián nebo vegan. A například v případě Carice by se někomu mohlo zdát vrtochem, že bydlela se svým synem a chůvou v pronajatém novém apartmánu ani ne 50 metrů od vily Tugendhat a přesto měla vlastní karavan. Ale to je pochopitelné. V karavanu odpočívá mezi záběry, nechtěla chodit do bytu, aby dítě nezačalo plakat. Může to vypadat, že něco platíte dvakrát, ale když chcete, aby byl herec v klidu a podal nejlepší výkon, tak se mu snažíte co nejvíc vyjít vstříc.

Byli v tomto ohledu domácí herci střízlivější?

Nejde to tak říct, čeští herci se zkrátka pohybují na českém trhu. I když jsou na tom zahraničním, my jim ten standard uměle nenavyšujeme. To, co jim nabízíme, je podle mě dobré.

Jak si štáb a herci sedli?

Myslím, že dobře, ale program byl napěchovaný. Museli jsme být co nejpreciznější ve všem. Velký tlak byl na režisérovi a na štábu, aby to všechno klapalo, abychom neztráceli čas. Protože toho, co ovlivňuje natáčení, je mnoho. Od počasí přes podmínky ve vile po únavu režiséra. Je to velké napětí. A režisér Julius Ševčík je velký perfekcionista, takže nároky byly vysoké. Doufám, že to na filmu bude znát.

Mělo natáčení v památkově chráněné vile svá specifika?

Ano, a rozhodně ne málo. Museli jsme položit úplně novou podlahu, která vypadá identicky, aby se ta původní nepoškodila technikou a množstvím lidí, kteří po ní chodili. Ti navíc museli nosit návleky. V letní části natáčení jsme se zase báli vedra. Vila se velmi špatně větrá, historická ventilace je jen na parádu. Donesli jsme si chladicí přístroje, měli jsme strach, aby držel make-up. Vyráběli jsme také repliku mahagonové stěny, abychom na ni mohli pověsit obrazy.

Kdy jste se byl poprvé ve vile podívat?

Když byla uprostřed rekonstrukce, abychom si obhlédli, jak to tam z našeho hlediska vypadá.

Chtěl byste sám bydlet ve skleněném pokoji?

To je těžká otázka. Chtěl bych to zkusit. Ten výhled je krásný a já mám rád velké propojené prostory.

Stihl jste se vůbec během natáčení projít po městě?

Moc volného času nebylo. Máte vnitřní tenzi být na natáčení. Protože když tam sedíte, tak se většinou nic nestane. Ale v momentě, kdy vytáhnete paty, tak se obvykle něco rozbije. Navíc já Brno dobře znám. Od místa, kde na Slovensku žiji, to není daleko. Mám Brno rád, protože je trošku jiné, což je dobře.

V jakém smyslu jiné?

Je zde velmi milá atmosféra. Jdete do centra, lidé popíjejí na ulicích pivo, baví se po večerech, hlavně v létě. Brno je velmi inspirativní město s vlastní kulturou a přístupem k životu.

Čekáte, že film zafunguje i jako lákadlo do města? Že přijedou turisté, kteří budou zároveň fanoušky vašeho filmu?

Určitě. A Brno nenabízí jen vilu Tugendhat. Když už někam jedete, tak ve městě chvíli pobudete. A nedělejme si iluze, vila je vyprodaná půl roku dopředu. Tak teď třeba bude i na pět let.

Filmy, kterých jste se jako producent zhostil, dostaly mnohá ocenění. Pouštíte se do dalších tak, abyste překonal laťku?

Nevím, jestli si nastavuji laťky. Nějaké obecné možná ano, ale každý film je jiný. Je jasné, že chcete mít pořád lepší a lepší výsledky.

