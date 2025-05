Nikdo nám nic neřekl, zní z obcí na trasách Obce, jejichž katastry by mohly procházet nové dálnice představené v dubnu Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), zatím nikdo oficiálně o záměru neinformoval. Podle jejich zástupců se o tom dozvěděly zprostředkovaně. Jihovýchodní tangenta se týká například Kobylnic, Ponětovic, Jiříkovic a Holubic. „Podle mě tahle stavba nemá opodstatnění. Zatím je to jen v myšlenkách, ale určitě se s ostatními obcemi spojíme a budeme to řešit,“ uvedl starosta Ponětovic Pavel Vymazal (KDU-ČSL). Starostku Rájce-Jestřebí Romanu Synakieviczovou (nez.) nápad ohledně D19 rozzlobil. „Dozvěděla jsem se o tom, když s tím přišel občan. Postupně se na to doptávám. Čekali jsme dvacet let na obchvat a teď by tu měla být dálnice,“ vadí jí. Obce většinou vidí problém jak v záboru krajiny, tak v hluku. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl vysvětluje, že zatím jde o ideový návrh koridorů a přesné trasy se mohou lišit i o několik kilometrů. Se starosty podle něj budou silničáři jednat a hledat konsenzus až ve chvíli, kdy budou zadané vyhledávací studie. (ČTK)